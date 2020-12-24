萊豬大戰落幕 行政院：依5大措施確保食安

立法院院會24日處理萊豬九項行政命令及相關議案，朝野掀起表決大戰，直球對決。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 23:34

〔中央社〕萊豬表決大戰落幕，9項行政命令全准予備查。行政院秘書長李孟諺表示，雖肉品進口商日前已宣示不進口萊豬，也會標示無萊劑，政府仍會依照赴美查廠、新增貨號、逐批查驗等5大措施，確保進口肉品的安全。

立法院會今天依序處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令。朝野歷經整天的表決大戰，均通過民進黨團提案，包括萊豬9項行政命令全准予備查，2021年元旦起實施。

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李孟諺晚間透過新聞稿表示表示，行政院長蘇貞昌除了特別感謝在立法院完成行政命令審查的立委，也感謝行政團隊這段時間的努力。

李孟諺強調，在蘇貞昌上任後，行政團隊有效防堵非洲豬瘟，成為亞洲唯二未淪陷的國家，更在經過24年的努力後，口蹄疫拔針成功，讓台灣生鮮豬肉可以重新出口外銷，讓台灣豬重返世界舞台，是台灣貿易上的一大進展。

李孟諺說，總統蔡英文與蘇貞昌都一再表示，台灣是一個經濟上非常依賴外貿的國家，而美國則是最重要的經貿與戰略夥伴，接受國際標準，與他國互惠互利，才能讓台灣大步走向世界。

李孟諺指出，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內市佔率9成，也因為品質好，已向國際市場邁出第一步。在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始擴大開放進口，台灣豬肉依舊具有絕對的競爭優勢。

他說，為了增加對豬農的支持，政府也將投注百億基金，改善養豬產業的軟硬體設施，建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品在國際舞台上更有競爭力。

在9項行政命令通過後，李孟諺表示，雖然國內肉品進口商日前已經宣示將不進口任何萊豬，而且也會像美國民間部分業者一樣，主動標示無萊劑，但政府仍然會根據國際標準嚴格把關，依照先前宣布的5大措施：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，確保進口肉品的安全，讓民眾安心。

此外，李孟諺說，政府未來也會在各上班日以資訊看板的方式，於衛福部、財政部，以及農委會網站上公布相關訊息，例如當天有多少台灣豬屠宰量、各國進口量，以及相關檢查結果等，力求資訊公開透明，讓民眾看到政府的積極作為。

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