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    把關萊豬 蘇揆：一定滴水不漏

    行政院長蘇貞昌。（記者方賓照攝）

    行政院長蘇貞昌。（記者方賓照攝）

    2020/12/22 05:30

    〔記者謝君臨、呂伊萱、林良昇／台北報導〕立法院廿四日將針對萊豬法案上演表決大戰，行政院昨邀集民進黨團成員召開行政立法協調會報，會中決議將一致投票，行政院長蘇貞昌也在會中宣示，政府把關一定會做到滴水不漏。

    「台美關係的重要一步」 民進黨團將一致投票

    行政院秘書長李孟諺會後說，蘇揆強調，台灣不能自外於國際貿易，為了台灣的需求，希望黨團成員一致投票，相信會獲得國人認同。

    萊豬絕不會進校園

    民進黨團幹事長鄭運鵬轉述，教育部長潘文忠會中提及，三千多所學校的營養午餐明年元月一日前會全數換約完成，萊豬絕不會進入校園。李孟諺補充，蘇揆指教育部預計十二月廿三日完成所有學校簽約採購契約範本，全面採用台灣食材。

    鄭運鵬說，針對學校合約管理、換約、加重罰則部分，有委員表達是否在附帶決議或修法上做陳述，這部分應不需修法，政院會做好嚴格把關，公布每週進口量。

    鄭運鵬表示，蘇貞昌昨親自主持擴大黨政會報，出席者包括副院長沈榮津、黨團總召柯建銘及黨團成員近四十位，會中決議廿四日將一致投票。

    鄭運鵬說，蘇院長提及他上任近兩年來，在非洲豬瘟防治、口蹄疫拔針等重大事項上，民進黨堅守價值，包括去年同婚專法通過，當時社會上也有很多質疑，蘇鼓勵黨團成員這一步必須走出去，守住台灣的需求，守住民進黨的價值，大家一致投票，相信這一步會獲得國人認同，國人可以理解台灣有必要走出去，這是台美關係的重要一步。

    蘇：相信國人會認同

    民進黨團書記長莊瑞雄則表示，會中看到蘇內閣展現非常大的自信，各部會都對這次開放很有信心；部分委員剛開始表達在政治攻防上有壓力，經蘇院長解釋，最後確認腳步一致，共同向前，接下來就看行政團隊如何落實整體食安的把關。

    國民黨將架大螢幕

    點名「萊豬立委」

    針對萊豬攻防大戰，立院國民黨團昨宣布從廿三日下午五點半起，在立法院外舉辦守護食安之夜，黨團將發出四十八小時甲級動員，全體立委將夜宿在立院濟南路群賢樓前。廿四日當天院外也將透過大螢幕觀看表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」。

    國民黨團總召林為洲表示，黨團的態度就是用各種方法全力阻擋萊豬進口；國民黨團首席副書記長鄭麗文表示，希望透過在野黨施壓，能喚醒民進黨立委的良知，不要淪為蔡英文總統的表決部隊、黨意的橡皮圖章。

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