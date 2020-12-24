進口豬肉含萊豬資訊看板 政院：明年起將每個上班日公布

蔡政府明年元旦將開放含萊克多巴胺的美豬進口，行政院秘書長李孟諺昨表示，未來將在每個上班日公布資訊看板，包括當天有多少台灣豬的屠宰量、有多少進口豬肉的量。（記者李欣芳攝）

2020/12/24 13:08

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府明年元旦將開放含萊克多巴胺的美豬進口，為加強把關，並讓資訊透明，行政院秘書長李孟諺今天上午表示，以後（指明年元旦起）每個上班日都會公布資訊看板，包括當天有多少台灣豬的屠宰量、有多少進口豬肉的量，來自哪個國家，每天資訊公開，這些措施會落實執行，政府會嚴格把關，以確保國人食的安全。

據了解，未來資訊看板公布的進口豬肉量，將包含萊豬進口量，也會一併公布。

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行政院為化解外界對開放萊豬的疑慮，已宣布推出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5大管理措施。

行政院今天在院會後召開記者會，媒體詢問，因應明年新制上路，要如何逐批查驗？李孟諺說，包括海關與衛福部已做好準備，在人力、設備與相關實驗室已做好準備，明年起每批都會檢查、採樣、送驗。

李孟諺表示，以後每個上班日也都會公布資訊看板，當天有多少台灣豬屠宰量、有多少進口豬肉，來自哪個國家，每天資訊公開，這些措施會落實執行，政府嚴格把關，確保國人食的安全。

在標示部分，行政院也透過衛福部與農委會輔導餐廳、店家與豬肉攤商等，使用衛福部統一印製的「台灣豬貼紙」，或者是使用向農委會申請、須經過認證的「台灣豬標章」，目前已輔導22.3萬家業者取得認證標章或貼有貼紙。

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