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    總質詢結束 蘇揆指示各單位加速辦理承諾事項、展現行政團隊誠意

    行政院長蘇貞昌今天在行政院院會中，對於立法委員的監督與建言，指示各部會加速辦理承諾事項，展現行政團隊的誠意與努力。（資料照）

    行政院長蘇貞昌今天在行政院院會中，對於立法委員的監督與建言，指示各部會加速辦理承諾事項，展現行政團隊的誠意與努力。（資料照）

    2020/12/24 16:05

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院對行政院施政總質詢已於22日結束，行政院長蘇貞昌今天在行政院院會中，對於立法委員的監督與建言，指示各部會加速辦理承諾事項，展現行政團隊的誠意與努力，清楚掌握各項政策妥善說明，以爭取認同支持，使福國利民的重大施政能順利進行。

    蘇貞昌指出，他在總質詢期間所做的各承諾事項，請各部會首長務必做好管制，並要求所屬加速辦理，一有具體進展、突破或相關進度等，須主動向質詢委員說明辦理情形，也要適時讓他知道。

    蘇貞昌表示，立委們來自全國各選區，接觸第一線基層民眾，因此他們對行政部門的監督與建言，常是該縣市最迫切的需求，或該地區民眾最需要被解決的問題，請各部會首長加以重視。有些可能是過去因資源因素未優先納入，但只要有方法改進、增進人民福利的事項，都請相關部會加速解決，或讓相關立委瞭解行政團隊的誠意與努力。

    蘇貞昌指出，立法院接續會進行各部會預算、前瞻基礎建設第3期特別預算案審查及一些重大法案審議，請各首長務必清楚掌握所屬政策、計畫、預算及法案，勇於辯護、妥善說明。如有現場未及說明清楚之處，也要立即透過各適合管道向社會大眾說明，爭取認同，並爭取立委支持，以讓各項議案如期通過，各項福國利民的重大施政能順利進行。

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