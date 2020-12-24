學校衛生法三讀 林淑芬、劉建國關鍵條文棄權不投票

立法院今上演萊豬相關法律及行政命令的表決大戰，稍早三讀通過「學校衛生法」修法，對於許多在野黨立委主張各級學校應一律採用國產、不含乙型受體素之肉品，民進黨團認為教育部近日已完成中、小學團膳採購換約，以契約方式要求一律使用國產肉品，因此以人數優勢擋下相關提案，不過民進黨立委林淑芬、劉建國因對此仍存有疑慮，表決時均棄權未投票。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 12:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今上演萊豬相關法律及行政命令的表決大戰，稍早三讀通過「學校衛生法」修法，對於許多在野黨立委主張各級學校應一律採用國產、不含乙型受體素之肉品，民進黨團認為教育部近日已完成中、小學團膳採購換約，以契約方式要求一律使用國產肉品，因此以人數優勢擋下相關提案，不過民進黨立委林淑芬、劉建國因對此仍存有疑慮，在部份條文表決時棄權未投票。

國民黨立委萬美玲指出，「學校衛生法」現行條文只規定應「優先」採用在地優良農產品，且未禁止肉品含有乙型受體素，顯不完善，為保障學童食安，應修法明定各級學校應「一律」採用國產、不含乙型受體素之肉品。

請繼續往下閱讀...

但民進黨立委黃國書表示，昨天教育部已完成全國3368所中、小學的團膳採購換約，要求一律使用國產在地肉品，這代表團膳業者不可能使用進口肉品，「明年1月1日起，吃到萊豬的機率是零」，這樣的行政措施已足夠，不需要再另用法律去禁止。

黃國書也說，就算進口美國豬肉，萊豬比例只有22%，而國內食用美豬的比例又只有1.23%，換算下來國人吃到萊豬的機率只有0.27%，何況日前進口商也已經表態不會進口萊豬，因此吃到萊豬的機率確實就是零。

經過逐條表決，最終「學校衛生法」三讀僅修正由民進黨團及民眾黨團共同提出的第13條條文，規定學校發現學校或教職員工罹患傳染病或有造成校內感染之虞時，應會同衛生、環保機關做好防疫及監控措施，必要時得禁止到校，為遏止學校傳染病蔓延，各級主管機關得命其停課，並應協助學校備置適當防疫物資。

雖然民進黨團以人數優勢擋下在野黨多數提案，但黨內也有不同聲音，包括林淑芬及劉建國今均在部份條文棄權未投票。林淑芬在會前表示，這是因為她提出的管理疑慮和建議，包括標示、稽查及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮，「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受」；劉建國受訪時則強調：「我一切泰然！」

據統計，民進黨團共針對「學校衛生法」內9條條文提出修正動議，除第13條外，其餘都是提案不予修正或不予增訂，最後全數通過。不過，林淑芬僅在其中1條投下同意票，其餘均未投票，包括與校園禁用進口豬肉相關、最為關鍵的第23條；劉建國則是對第23條等4項提案投下同意票，5項提案棄權未投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法