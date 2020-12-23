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    民團質疑遭AIT摸頭 江啟臣：遊行辦那麼大 立場夠清楚了沒？

    國民黨護食安民主晚會，黨主席江啟臣（中）上台時回應「被AIT摸頭」質疑時說，他遇到AIT的官員都強調反萊豬，更說「遊行辦那麼大，立場夠清楚了沒？」（記者朱沛雄攝）

    國民黨護食安民主晚會，黨主席江啟臣（中）上台時回應「被AIT摸頭」質疑時說，他遇到AIT的官員都強調反萊豬，更說「遊行辦那麼大，立場夠清楚了沒？」（記者朱沛雄攝）

    2020/12/23 22:07

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今天與民間團體舉辦「反萊豬民主晚會」，由於之前傳出國民黨主席江啟臣與美國在台協會（AIT）處長酈英傑密會，讓今晚上台的民間團體成員質疑國民黨被摸頭或放棄動員，江啟臣則強調，他遇到AIT的官員都強調反萊豬，更嗆「遊行辦那麼大，立場夠清楚了沒？」

    立法院院會明天將處理萊豬進口相關法案，國民黨與民團在立院周邊舉辦晚會，因疫情取消動員，改為線上直播，國民黨立委也將在現場守夜到明天投票日，現場湧進百位民眾自發參加。

    在表決關鍵時刻，江啟臣卻傳出與酈英傑密會澄清萊豬議題，國民黨事後雖駁斥報導，但相關傳聞引起民間團體質疑，今晚晚會上，民團成員數度質疑江與AIT會面是被「摸頭」，也不解國民黨為何放棄動員群眾。

    江啟臣在晚會尾聲時上台，主動澄清停止動員是因為國民黨是負責任政黨，有疫情後，為了民眾安危停止集會動員，但立委仍堅守要守夜的承諾 ，如果是民進黨就不會顧人民安危和健康。

    對於民團成員質疑國民黨被AIT摸頭，江啟臣也高分貝強調，他遇到AIT的官員、處長，都有講國民黨反對萊豬的立場，上上下下立場非常清楚，「遊行辦那麼大，還不清楚嗎？這立場夠清楚了沒？」

    備戰24日立法院萊豬審查表決，國民黨今晚在群賢樓外守夜，支持民眾帶著反萊豬標語道具到場聲援。（記者朱沛雄攝）

    備戰24日立法院萊豬審查表決，國民黨今晚在群賢樓外守夜，支持民眾帶著反萊豬標語道具到場聲援。（記者朱沛雄攝）

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