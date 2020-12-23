中科院明起火砲試射彈道無限 中國軍艦昨現身蘭嶼外海

圖為中科院發射雄三飛彈。（擷取自中科院官網）

2020/12/23 14:52

〔記者陳賢義／台東報導〕中科院自明日到31日進行火砲試射，區分2階段射擊，第一波24、25、28及29日，另一波29日至31日，試射期間提醒海上作業船隻遠離危險海域；另外，一艘中國軍艦昨晚被發現出沒在蘭嶼南方海域38浬，進入巴士海峽後今晨脫離監控，國防部發言人史順文表示，對於台海周邊海、空相關動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能充分掌握且即時應處，目前狀況正常。

中科院公告24日至31日進行年底火砲射擊，彈道無限高，危險距離逾160公里，據了解射擊飛彈類種疑為天弓系列飛彈，射擊時間區分2波。第1波的射擊時間均在晚上7時40分至8時45分，屏東九鵬基地及台東成功鎮海邊同時發射，危險範圍自九鵬向外海延伸，北至花蓮外海、東到蘭嶼外海。

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據中科院退休人員表示，依這波飛彈射擊彈道高度和危險海域廣遠研判，應該試射天弓系列飛彈，台東發射靶彈，九鵬發射試測彈追擊。至於第二波射高僅2萬5000呎，危險距離不及100公里，範圍明顯縮小，研判應是雷霆2000多管火箭增程型。

至於昨晚出現在蘭嶼南方海域38浬的中國軍艦，往南移動進入巴士海峽後，今天清晨脫離監控。由於未接近24浬的臨接區海域，海軍只能監控。

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