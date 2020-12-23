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    首頁　>　政治

    彰化縣長王惠美拚連任將遇大學同窗挑戰？ 洪耀福這樣說

    前民進黨秘書長、現任民進黨智庫的新境界文教基金會副董事長洪耀福（中），是彰化縣長王惠美大學同學，政壇傳聞，2022年彰化縣百里侯之戰將出現同窗對決？洪耀福受訪強調不會。（記者張聰秋攝）

    前民進黨秘書長、現任民進黨智庫的新境界文教基金會副董事長洪耀福（中），是彰化縣長王惠美大學同學，政壇傳聞，2022年彰化縣百里侯之戰將出現同窗對決？洪耀福受訪強調不會。（記者張聰秋攝）

    2020/12/23 12:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕任期過半的彰化縣長王惠美，綠營由誰來挑戰，檯面上，前縣長魏明谷、現任彰化縣黨部主委邱建富、立委黃秀芳、立委陳素月都是熱門人選，但政壇盛傳，極有可能會由前民進黨秘書長、總統蔡英文身邊重要人物、民進黨智庫的新境界文教基金會副董事長洪耀福披掛上陣，對此，洪耀福今在彰化受訪指出，他不會參加黨內初選，接受徵召個人也沒有意願，「我不會」！

    彰化縣王功人的洪耀福，大學唸東海政治系，跟國民黨籍的現任縣長王惠美是大學同班同學，近來綠營政壇傳出彰化縣多人表態，黨基於和諧和團結，有意徵召洪耀福出征，2022年彰化縣可能出現「同窗對決」之役。

    對此，今天上午，彰化縣小英之友會在彰化捐血站舉辦捐血活動，洪耀福應會長陳永昌邀請出席頒發感謝狀，向支持公益行善活動的會友與民眾致謝，會前，他受訪被問到有無可能回來彰化選縣長？洪耀福說，這個不可能，王惠美跟他是大學同學，她當選縣長他給予祝福，基於私人情誼和彰化人，他希望她能把縣政做好，政黨有其立場，民進黨會推出優秀候選人跟她競爭，這是民主政治必然趨勢。

    記者再回洪耀福有無可能參加黨內初選？洪耀福說，他不會，機會等於0，接受徵召，他個人也沒有意願，「我不會」。

    對於如何看待目前民進黨邱建富、魏明谷之爭，以及彰化縣黨部內鬨甚至鬧到法院互告，洪耀福說，目前他不方便表達黨的提名狀況，秘書長林錫耀目前已在各縣市安排了解候選人的狀況，林錫耀很擅長協調，他相信對方協調能力，黨有黨的機制，即使黨內起內鬨，應該不會太嚴重，若真的非常嚴重，黨中央應該也會適度處理。

    洪耀福強調，魏明谷上次有現任優先，這回，綠營在彰化縣沒有現任優先的問題，初選前進行協調，協調不成進行黨內初選，目前也沒有徵召機制，一切循黨的遊戲規則走。

    彰化縣小英之友會會長陳永昌（左4）邀請前民進黨秘書長洪耀福（左5）參加捐血活動，頒發感謝狀。（記者張聰秋攝）

    彰化縣小英之友會會長陳永昌（左4）邀請前民進黨秘書長洪耀福（左5）參加捐血活動，頒發感謝狀。（記者張聰秋攝）

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