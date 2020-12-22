歷經12次杯葛完成總質詢 蘇貞昌：希望台灣越來越好

行政院長蘇貞昌歷經12次杯葛，今天在立法院完成施政總質詢。（記者劉信德攝）

2020/12/22 16:56

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌歷經12次杯葛，今天在立法院完成施政總質詢，蘇貞昌表示，過去一年在行政團隊全力以赴下，國人同舟一命，在蔡總統領導下守住非洲豬瘟、抵擋武漢肺炎，台灣從來沒有像此時如此受世界重視、獲得各種肯定，新的一年即將來到，希望台灣能更好，而且越來越好。

蘇貞昌下午完成總質詢後，主持議事的立法院副院長蔡其昌邀請蘇致詞，結束後民進黨團總召柯建銘、立委蘇巧慧、范雲、江永昌等人都到場致意。

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蘇貞昌表示，要先向朝野立委等人表達誠摯感謝，總質詢期間立委提出的建議、指教，行政院都會審慎研議、參採，過去一年來行政團隊全力以赴，在立法院的支持下，國人同胞上下一心、同舟一命，在蔡總統的領導下守住非洲豬瘟、抵擋武漢肺炎，國人都能正常生活，經濟表現亮眼，經濟從出口到股市一再創下歷史新高，經濟成長率也是全世界極少數能正成長的國家，穩居亞洲四小龍第一。

蘇貞昌指出，國外相關期刊、報導，一再對台灣防疫表示肯定，並以台灣防疫、經濟成果作為範例，台灣從來沒有像這段期間在世界被這麼重視，獲得各種肯定，面臨世界第二次爆發武漢肺炎疫情，甚至英國又發生突破、變異，台灣也在經過253天後發生第一起本土病例，因此蔡總統也特別要求行政團隊及疫情指揮中心審慎就邊境管理、防疫措施、防疫物資的整備等再行檢視，行政院也一定都會到位。

蘇貞昌表示，接下來包括耶誕、跨年等大型群聚活動，行政院將和各縣市政府討論，要求就相關專業防疫指引來進行各方預防、標準作業，讓國人維持安全健康，總質詢結束後，立法院即將審查各項法案，包含行政院明年度中央政府預算案、前瞻三期特別預算案、各項福國利民的重大法案，懇請各位立委大力支持。

蘇貞昌表示，新的一年即將來到，希望所有不愉快、不如意都能快速過去，迎接新的一年到來，希望新年台灣能更好，而且越來越好。

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