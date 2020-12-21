伸港鄉長涉收828萬回扣 監院彈劾移送懲戒法院

彰化縣伸港鄉鄉長曾煥彰遭彈劾，移送懲戒法院審理。（資料照）

2020/12/21 19:35

〔記者謝君臨／台北報導〕彰化縣伸港鄉鄉長曾煥彰於2016年間，利用鄉公所辦理「納骨櫃設計監造案」及「納骨櫃新建工程案」的機會，透過白手套居中牽線，內定特定廠商得標，事後收取巨額回扣逾828萬元，嚴重敗壞法紀並損害政府廉潔形象，監察院今通過監委蔡崇義、王幼玲提案，以10：0全數通過彈劾案，移送懲戒法院審理。

針對曾煥彰涉納骨櫃回扣弊案，彰化地院8月18日判曾11年徒刑，褫奪公權7年，曾表示將提起上訴。在判決書送達彰化縣政府後，曾已於9月4日停職。

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監委調查，曾煥彰於2014年12月25日接任伸港鄉長前，該鄉第一公墓第三納骨堂的建築物主體工程，已在前任鄉長規劃下興建至一半以上；曾選上鄉長時，有部分鄉民反映，第三納骨堂內各樓層的納骨櫃應一併完成，以避免日後二次施工，驚擾到已安置的祖先安寧。

蔡崇義表示，曾煥彰上任後與林姓鄉民代表會主席共謀，將原先骨灰箱設置的契約內容刪減，另案編列5000萬元預算，辦理第三納骨堂納骨櫃設計監造及新建工程，商議由王姓白手套居中聯繫，內定由謝男得標設計監造、廠商邱男得標新建工程，邱、謝則允諾以該案決標金額30%、15%作為曾協助得標的對價。

而後，納骨櫃設計監造案及新建工程案均以最有利標評選方式辦理，王姓白手套於兩案公告招標前，分別私下交付外聘委員建議名冊供謝、邱勾選，再交曾煥彰核定；另，曾煥彰也暗示不知情的內聘委員，讓內定廠商順利得標，事後分別收取回扣賄賂28萬8000元及800萬元，總計828萬8000元。

此外，曾煥彰另於「106年日本東京環保衛生業務觀摩考察」案中，洩漏招標應秘密之資訊。蔡崇義、王幼玲指出，曾所為違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則，及彰縣府員工廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大。因此依法提案並通過彈劾，移送懲戒法院審理。

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