監察院人權會決議︰撤回「職權行使法草案」

監察院國家人權委員會。（資料照）

2020/12/21 18:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會11月16日審查「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，司法院認為有擴權違憲疑義，民進黨團總召柯建銘則要求撤回重送「監察法修正草案」；人權會今決議撤回該法案，重新檢視法案內容的妥適性，並強調虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。

人權會指出，近期各界對人權會職權行使法提出相關建議，經多方考量並尊重各方指教，人權會今經由委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。不過，由於草案之前已通過監院會議，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立院撤回該草案。

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去年12月10日國際人權日，立院三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，監院原於「監察法修正草案」中，增訂人權會職權行使相關條文，並函送立院審議，但考量若修憲廢除考試院、監察院後，該會仍須獨立行使職權，因此決議撤回「監察法修正草案」，重新函送人權會職權行使法草案。

然而，立院司委會11月16日審查人權會職權行使法草案時，司法院副秘書長葉麗霞表示，草案規定人權會處理案件或進行相關研究，如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監院會議決議後，向司法院聲請釋憲。這等於擴增憲法所未賦予的權力，有破壞權力分立均衡的違憲疑義。

柯建銘也強調，去年立院三讀人權會組織法時所通過的附帶決議，是要求監院函送「監察法修正草案」，而非人權會職權行使法，雖然身為執政黨委員，這樣說有點打臉監院，但持平而論，立院不會為了10位人權委員另設職權行使法，該草案應撤回，重新送「監察法修正草案」審議。

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