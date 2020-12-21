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    萊豬開放將表決 藍營：逐一點名投贊成票的「萊豬立委」

    立院國民黨團總召林為洲表示，24日表決當天，國民黨立委將進入議場表決，場外預計由前任黨主席及民團，每小時帶頭繞行立法院抗議，場外將有大螢幕轉播院會表決情形，點名哪些立委投下贊成及反對票。（資料照）

    立院國民黨團總召林為洲表示，24日表決當天，國民黨立委將進入議場表決，場外預計由前任黨主席及民團，每小時帶頭繞行立法院抗議，場外將有大螢幕轉播院會表決情形，點名哪些立委投下贊成及反對票。（資料照）

    2020/12/21 15:50

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院12月24日將加開院會，處理萊豬進口等9項行政命令及相關修法，立院國民黨團今召開記者會，公布從23日下午5點半起，將在立法院外舉辦守護食安之夜，24日當天院外也將透過大螢幕觀看表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」，呼籲國人能夠踴躍參與，一同為守護食安到最後一秒。

    立院國民黨團總召林為洲表示，國民黨團的態度就是全力阻擋萊豬進口，將用盡各種方法，預計從23日傍晚開始，並與民間團體合辦「最後的晚餐」晚會，現場除提供台灣豬小吃美食外，黨團將發出48小時甲級動員，全體立委將夜宿在立法院濟南路群賢樓前，為台灣食安守夜。

    林為洲表示，24日表決當天，國民黨立委將進入議場表決，場外預計由前任黨主席及民團，每小時帶頭繞行立法院抗議，場外將有大螢幕轉播院會表決情形，點名哪些立委投下贊成及反對票，呼籲執政黨立委們秉持自己良心，為歷史負責，呼籲民進黨立委能夠良心發現，不要讓9個行政命令通過。

    立院國民黨團書記長林奕華呼籲社會大眾，共同凝聚反萊豬力量與決心，參與守護食安守夜活動。希望民進黨執政後言行一致，過去反萊牛、反萊豬，現在也能夠貫徹下去；行政院若有為難之處，但立法院代表民意，希望民進黨團站在高民意之上，回到由民意機關展現民意做主，而不是由黨來做主。

    立院國民黨團首席副書記長鄭麗文表示，這幾天感受到民進黨強渡關山的決心，仍希望透過在野黨施壓，能喚醒民進黨立委的良知，不要淪為蔡英文總統的表決部隊、黨意的橡皮圖章。

    鄭麗文指出，國民黨團會窮盡一切手段、結合民間力量，盡全力在最後一秒鐘也要擋下萊豬進口，同時也要讓全民看到民進黨如何在議場用多數暴力輾壓民意，只為了貫徹一人意志，棄守台灣人民食安，卻拿不到任何國家利益。

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