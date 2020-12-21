為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    議員要求中捷事故及萊豬、日食分2天討論 張清照︰明天同時進行

    中捷綠線事故及萊豬、日食應該分幾天討論，中市議會吵翻天，議長張清照裁示明天一天同時進行。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線事故及萊豬、日食應該分幾天討論，中市議會吵翻天，議長張清照裁示明天一天同時進行。（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/21 15:01

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會今天召開臨時會，5天的議程將中捷綠線軸心事故安排在明天討論，同時進行萊豬及日食進口等食安議題，有不少市議員要求2個議題分2天進行，如此才能充份討論，但也有相當多市議員反對，認為只要市議員早到就可早開會，會有6個小時可討論；議長張清照則裁示依照原定議程，明天討論中捷綠線事故及萊豬、日食進口2個食安議題。

    台中市議會今天召開臨時會，議員江肇國表示，中捷綠線是很多人關心的議題，但食安議題也有人關心，但都排在同一天，會同時壓縮到2個議題的質詢時間。

    議員李中也要求分2天報告，因為福島已排廢水，如此會污染水產食品，台中可能已進口日本水產品，市府應該要詳細說明，要好好討論。

    議員劉士州強調，萊豬就要進口，本週立法院又要表決行政命令，可以分上下午來討論。議員賴佳微則表示，不只要探討萊豬，萊牛及台灣豬出口都要討論，因此建議分2天討論。

    議員陳政顯則表示，過去一天排了5、6個專案報告，眾議員還不是應付自如，只要大家準時，從上午10時到下午5點，中間休1個小時，已足夠討論。

    議長張清照則裁示依原定的期程，明天大會一天討論中捷綠線事故及有關萊豬、日食進口的食安問題，若還不夠再加開臨時會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷綠線軸心改由法國製造？ 盧秀燕：最重要是安全
    2020/12/21 13:04

    中捷綠線軸心改由法國製造？ 盧秀燕：最重要是安全
    中捷明年2月更新軸心完畢通車 葉昭甫吐槽北捷、川崎：過於樂觀
    2020/12/21 13:01

    中捷明年2月更新軸心完畢通車 葉昭甫吐槽北捷、川崎：過於樂觀

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    中捷綠線通車遙遙無期 2綠營議員退出監督品質小組拒背書
    2020/12/18 17:54

    中捷綠線通車遙遙無期 2綠營議員退出監督品質小組拒背書
    防堵萊豬進校園！中市議員搬出道具豬 要求市府嚴格把關
    2020/11/24 20:32

    防堵萊豬進校園！中市議員搬出道具豬 要求市府嚴格把關

    大葉大學31週年校慶 轉運站候車亭啟用
    政治今日熱門
    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚
    2020/12/20 19:43

    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...
    2020/12/20 19:39

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死
    2020/12/20 21:23

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重
    2020/12/20 20:41

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播