議員要求中捷事故及萊豬、日食分2天討論 張清照︰明天同時進行

中捷綠線事故及萊豬、日食應該分幾天討論，中市議會吵翻天，議長張清照裁示明天一天同時進行。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/21 15:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會今天召開臨時會，5天的議程將中捷綠線軸心事故安排在明天討論，同時進行萊豬及日食進口等食安議題，有不少市議員要求2個議題分2天進行，如此才能充份討論，但也有相當多市議員反對，認為只要市議員早到就可早開會，會有6個小時可討論；議長張清照則裁示依照原定議程，明天討論中捷綠線事故及萊豬、日食進口2個食安議題。

台中市議會今天召開臨時會，議員江肇國表示，中捷綠線是很多人關心的議題，但食安議題也有人關心，但都排在同一天，會同時壓縮到2個議題的質詢時間。

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議員李中也要求分2天報告，因為福島已排廢水，如此會污染水產食品，台中可能已進口日本水產品，市府應該要詳細說明，要好好討論。

議員劉士州強調，萊豬就要進口，本週立法院又要表決行政命令，可以分上下午來討論。議員賴佳微則表示，不只要探討萊豬，萊牛及台灣豬出口都要討論，因此建議分2天討論。

議員陳政顯則表示，過去一天排了5、6個專案報告，眾議員還不是應付自如，只要大家準時，從上午10時到下午5點，中間休1個小時，已足夠討論。

議長張清照則裁示依原定的期程，明天大會一天討論中捷綠線事故及有關萊豬、日食進口的食安問題，若還不夠再加開臨時會。

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