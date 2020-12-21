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    因應基本工資調漲 南市議會建議中央提高議員公費助理費

    南市議會提案，因應基本工資調漲，建議提高直轄市、縣市議會議員公費助理補助費用額度。（記者蔡文居攝）

    南市議會提案，因應基本工資調漲，建議提高直轄市、縣市議會議員公費助理補助費用額度。（記者蔡文居攝）

    2020/12/21 15:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕因應基本工資調漲，台南市議會長郭信良日前在「全國地方議會議長副議長聯誼座談會」中提案，建議向中央爭取提高直轄市、縣市議會議員公費助理補助費用額度，今天並由議會秘書長汪啟瑞代表北上出席內政部會議，表達南市議會立場。

    郭信良表示，依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條規定，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6至8人，總額每位議員每月不得超過24萬元；縣市議會議員每人得聘用公費助理2至4人，每位議員每月不得超過8萬元。該規定在今日看來，已經有些不合時宜。

    郭信良說，我國基本工資在民國86年時是每月1萬5840元，到110年1月1日起將調整為2萬4000元，歷經11次調整，但公費助理的補助費卻未曾變動。如果縣市議會的議員聘用4位公費助理，每月合計又不得超過8萬元，則每位助理每月只有2萬元，比基本工資還低，顯見公費助理的補助費用應該因應實際情形，予以立即調整。

    對於調整的方式，郭信良建議，可以一次就整體調高，例如直轄市議員助理費可酌量調整，縣市議會議員助理費則調至12萬；或是依據物價指數的波動來彈性調整。

    南市議會表示，據了解，內政部21日召開的「地方民意代表公費助理補助費、出國考察費及地方立法機關首長、副首長特別費相關問題座談會」是以蒐集各地方議會意見為主，尚無明確結論。

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