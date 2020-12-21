兒少失蹤案件多 兒盟︰離婚商談、未成年子女照顧計畫法制化

兒盟執行長白麗芳（左2）、國民黨立委蔣萬安（左1）、洪孟楷（右2）等人今日舉行「兒少失蹤危機四伏，啟動修法刻不容緩」記者會，呼籲儘速增修兒少法，將失蹤兒少中心、離婚商談、未成年子女照顧計畫正式法制化。（記者廖振輝攝）

2020/12/21 14:19

〔記者林良昇／台北報導〕兒少失蹤案件屢見不鮮，兒童福利聯盟文教基金會今與立委共同呼籲修「兒童及少年福利與權益保障法」，使失蹤兒少的預防、處遇與追蹤輔導正式法制化，並鬆綁安珀警報發布條件，使相關單位能及早採取有效行動協尋失蹤兒少。

兒盟今與國民黨立委蔣萬安、洪孟楷、時代力量立委王婉諭在立法院召開記者會，公布2020年「兒少離家出走經驗調查報告」，呼籲啟動「兒童及少年權益保障法」修法。

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兒盟指出，根據內政部警政署統計，今年1月到10月間，全台高達5156位兒少被通報為失蹤人口，更發生多起重大兒少案件，顯見台灣兒少人身安全已亮紅燈。

兒盟政策中心主任李宏文指出，根據調查，有82.7%的兒少曾因「家庭因素」而離家，兒少離家原因前3名分別是，與家人吵架、愛玩及尋求刺激（40.8%）、在家中感到不被重視或了解（37.7%），其中2項因素都與家庭有關。

兒盟調查顯示，在離家後遭遇危機的兒少當中，高達94.9%的離家兒少曾面臨「生存危機」、43.4%曾遭遇「健康危機」、35.9%曾面臨「觸法危機」、22.3%曾遇「安全危機」。

近年來兒少失蹤離家問題日益複雜嚴峻，兒盟與立委共同呼籲，應修正「兒童及少年福利與權益保障法」，新增失蹤兒少中心的法源，使失蹤兒少的預防、處遇與追蹤輔導正式法制化，並明定主管機關，積極落實兒少失蹤防制工作。

為避免未成年子女遭父母擅帶失蹤案例一再發生，兒盟呼籲應儘速增修「兒童及少年福利與權益保障法」第22-1條，將民間團體倡議多年的「離婚商談服務」及「未成年子女照顧計畫」入法。

今年9月，兒盟與立委曾共同召開記者會指出，安珀警報上路4年來，在台灣從未被啟 動，機制形同虛設，3個多月來，警政署至今仍未正式回應民間團體訴求，兒盟再度重申，警政署應鬆綁安珀警報發布條件，使相關單位能及早採取有效行動協尋失蹤兒少。

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