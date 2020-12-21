駐美代表處正名「台灣代表處」 外交部證實：進行中

駐美代表處。（資料圖）

2020/12/21 09:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政次曾厚仁今天證實，我方正推動駐美代表處自駐美國「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），是「進行中」的案子。

曾厚仁今天列席立法院外交國防委員會，民進黨立委羅致政質詢問及，美國眾議院78位眾議員於12月17日聯名致函國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；外交部上週回應僅表示提昇台美關係是長期目標，將持續與美方保持聯繫，爭取我國最大利益，深化台美全方位合作夥伴關係。

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羅致政問，外交部這樣的回應，「到底是支持還是不支持？」曾厚仁回應時證實，「進行中的案子有敏感性」。羅致政追問，「更名這個案子有在進行中？」曾厚仁再次確認，「有，一直是我們努力方向。這是美國國會裡對台灣支持的具體表現，我們對此也表達感謝與歡迎。」

羅致政強調，台灣美國事務委員會日前更名揭牌，按這個脈絡，更名台灣已經不是敏感的事，要求外交部積極推動。曾厚仁則無奈說，「對有些人會敏感」。

美國眾議院台灣連線共同主席眾議員夏波為首的78位眾議員，聯名致函國務卿龐皮歐，呼籲龐皮歐應將我駐美代表處更名為「台灣代表處」（TRO）。此封17日發出的聯名信向龐皮歐提出數項台美關係間具有代表性的議題，包括我駐美代表處的名稱、頒布新修訂的對台交往準則，以及要求簽訂美台「雙邊自由貿易協定」。

外交部政次曾厚仁。（資料照）

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