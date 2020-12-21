為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    駐美代表處正名「台灣代表處」 外交部證實：進行中

    駐美代表處。（資料圖）

    駐美代表處。（資料圖）

    2020/12/21 09:56

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政次曾厚仁今天證實，我方正推動駐美代表處自駐美國「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），是「進行中」的案子。

    曾厚仁今天列席立法院外交國防委員會，民進黨立委羅致政質詢問及，美國眾議院78位眾議員於12月17日聯名致函國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；外交部上週回應僅表示提昇台美關係是長期目標，將持續與美方保持聯繫，爭取我國最大利益，深化台美全方位合作夥伴關係。

    羅致政問，外交部這樣的回應，「到底是支持還是不支持？」曾厚仁回應時證實，「進行中的案子有敏感性」。羅致政追問，「更名這個案子有在進行中？」曾厚仁再次確認，「有，一直是我們努力方向。這是美國國會裡對台灣支持的具體表現，我們對此也表達感謝與歡迎。」

    羅致政強調，台灣美國事務委員會日前更名揭牌，按這個脈絡，更名台灣已經不是敏感的事，要求外交部積極推動。曾厚仁則無奈說，「對有些人會敏感」。

    美國眾議院台灣連線共同主席眾議員夏波為首的78位眾議員，聯名致函國務卿龐皮歐，呼籲龐皮歐應將我駐美代表處更名為「台灣代表處」（TRO）。此封17日發出的聯名信向龐皮歐提出數項台美關係間具有代表性的議題，包括我駐美代表處的名稱、頒布新修訂的對台交往準則，以及要求簽訂美台「雙邊自由貿易協定」。

    外交部政次曾厚仁。（資料照）

    外交部政次曾厚仁。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾議員籲正名「台灣代表處」 蘇揆：樂見也感謝
    2020/12/19 11:29

    美眾議員籲正名「台灣代表處」 蘇揆：樂見也感謝
    78位美眾議員致函龐皮歐// 籲我駐美處 正名台灣代表處
    2020/12/19 05:30

    78位美眾議員致函龐皮歐// 籲我駐美處 正名台灣代表處

    花旗ESG十大建設 再摘菁業獎殊榮
    承認台灣地位 美政壇聲浪高漲
    2020/12/19 05:30

    承認台灣地位 美政壇聲浪高漲
    78名美眾議員致函龐皮歐 籲更名我駐美處為「台灣代表處」
    2020/12/18 11:03

    78名美眾議員致函龐皮歐 籲更名我駐美處為「台灣代表處」

    台新「您的一票，決定愛的力量」投票創新高
    政治今日熱門
    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚
    2020/12/20 19:43

    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...
    2020/12/20 19:39

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死
    2020/12/20 21:23

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重
    2020/12/20 20:41

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播