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    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚

    民進黨籍立委賴品妤外型姣好，也因此備受關注，她昨日指出，近來有酸民到她的社群網站鬧事，瘋狂針對她的身材張貼辱罵性字眼洗板。（資料照）

    民進黨籍立委賴品妤外型姣好，也因此備受關注，她昨日指出，近來有酸民到她的社群網站鬧事，瘋狂針對她的身材張貼辱罵性字眼洗板。（資料照）

    2020/12/20 19:43

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委賴品妤外型姣好，也常引起話題，她昨（19）日指出，近來有酸民到她的社群網站鬧事，瘋狂針對身材張貼辱罵性字眼洗板，包含「兩個飛彈就是對付中共的最佳武器」，讓她笑呼，「哇好氣喔週末還要崩潰」。貼文一出，引起網友熱議，網友也大讚她高EQ，遇到不禮貌的留言，不但沒有被觸怒，反而還能談笑風生。

    賴品妤昨日在臉書發文指出，她的IG帳號通知欄中，出現一整排針對她身材的人身攻擊留言，都是由一個帳號瘋狂留言洗板。該帳號針對賴品妤數月前發布的一則貼文，頻頻怒罵賴品妤太性感，更稱，以後台灣也不需要花錢買美國製軍武，憑「導彈」（飛彈）就能對付中共。對此，賴品妤回應說：「哇好氣喔週末還要崩潰，最氣的那種，可憐哪。」

    貼文一出，網友紛紛留言表示「可悲爆氣仔 只有在空殼帳號敢嗆」、「好沒品喔」「愛看又愛罵，羨慕還嫉妒」、「484（是不是）見不得別人長得漂亮啊⋯」；網友也大讚賴品妤的高EQ，「這種沒水準臭嘴看了很不開心，不過品妤本人卻能笑笑的，佩服你」。

    還有大批網友笑喊，該帳號的用詞充滿「中國小粉紅風格」，推測應是中國假帳號，「一看就知五毛戶口」、「這種五毛帳號不知道有沒有業績壓力」、「業績未達標的小粉紅們醒過來了」。

    網友也大讚賴品妤遇到酸民的高EQ反應，遇到不禮貌的留言，不但沒有被觸怒，反而還能談笑風生。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

    網友也大讚賴品妤遇到酸民的高EQ反應，遇到不禮貌的留言，不但沒有被觸怒，反而還能談笑風生。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

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