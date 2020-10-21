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    蔡總統曬問候明信片 林映岑在南極直呼害羞幸福

    中央大學太空科學與工程學系助理教授林映岑目前在南極做研究，她今天在臉書分享總統蔡英文收到她來自南極問候的發文表示，雖然覺得害羞，但更認為太幸福。（圖擷自Antarcissica．西西在南極粉絲專頁）

    中央大學太空科學與工程學系助理教授林映岑目前在南極做研究，她今天在臉書分享總統蔡英文收到她來自南極問候的發文表示，雖然覺得害羞，但更認為太幸福。（圖擷自Antarcissica．西西在南極粉絲專頁）

    2020/10/21 21:09

    〔中央社〕中央大學太空科學與工程學系助理教授林映岑目前在南極做研究，她今天在臉書分享總統蔡英文收到她來自南極問候的發文表示，雖然覺得害羞，但更認為太幸福。

    蔡總統昨天在臉書（Facebook）與IG（Instagram）發文指出，收到遠在南極的台灣人寄給她的明信片，寄信者是目前在南極做研究的林映岑。蔡總統說，「等妳的研究告一段落，回到台灣後，希望有機會聽妳分享南極精彩的故事。」

    中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光告訴中央社記者，林映岑的工程背景符合學校招募需求，尤其是在太空領域方面，「她很多研究都與科學有關，這樣的人才不好找」，學校在去年錄取她，更同意等她完成目前計畫再上任，預計明年2月會到學校完成正式報到。

    林映岑凌晨在臉書「Antarcissica．西西在南極」粉絲專頁發文表示，睡前突然收到朋友訊息告知蔡總統的發文後，「小英總統曬我寄給她的明信片！害羞了」，因為「小英總統曬我我也只好曬曬她了」，她還寫上「台灣加油」。

    林映岑解釋，其實明信片的2個月路程中，有1個月是因為大風雪，明信片只好乖乖躺在南極郵局。

    林映岑還在貼文下方留言區貼出蔡總統IG截圖指出，「太幸福了」，其實寄給蔡總統的明信片，是先前舉辦「南極捎來的明信片」活動的一部分，她在8月第一批寄出的信件中，「鄉親們，你們的明信片都有沾到這一張！」

    根據中央大學官網資料顯示，林映岑為維吉尼亞理工學院暨州立大學博士，專長是全球定位系統、遙測技術、太空任務設計。

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