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    首頁　>　政治

    中國用假消息進行「資訊統戰」 3Q哥籲國人慎防才能護台灣

    陳柏惟今日出席IORG的「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會。（記者塗建榮攝）

    陳柏惟今日出席IORG的「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會。（記者塗建榮攝）

    2020/10/20 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕以科學研究方法調查中國對台灣資訊戰，提升公民判讀能力的IORG研究室（Information Operations Research Group）今（20）日召開記者會，證實中國政府確實參與「對台資訊操弄」。對此，受邀參加記者會的立委陳柏惟會後也在臉書上表示，假新聞是中國用來作為「資訊統戰」的管道，更向國人喊話，面對中國的訊息戰要慎防假消息，才能一起守護我們的台灣。

    陳柏惟在臉書上表示，說到假消息，相信在台灣的民眾都不太陌生，而其中最先要處理的就是來自中國的滲透，在過去選舉期間，中國就曾透過假新聞希望影響台灣選情，而至今仍繼續用各種管道試圖對台灣進行資訊操弄，希望動搖台灣社會。

    陳柏惟提到，中國利用各類農業假訊息、投降主義言論、台諜案、斐濟外館人員衝突、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒來自美國等假消息，意圖影響台灣社會，這都是帶風向訊息戰，是非常典型的「作賊喊抓賊」，試圖引起台灣人民恐慌。

    陳柏惟強調，在IORG的報告中提到中天新聞是假訊息散播的節點，若放任這樣的假新聞散播，進而危害民主，這並不是「言論自由」的範疇。他說道，這些洗腦中國夢的媒體對台灣造成相當大的傷害，中天新聞利用言論自由，試圖消滅能提供言論自由的民主，已經是必須正視的國安問題，強調接下來會緊盯NCC在今年底對於中天的換照問題。

    陳柏惟也向民眾喊話，「當中國全面以訊息戰攻擊時，我們應慎防有心人裡應外合，假自由之名破壞自由，我們應當更加警覺，守護我們的台灣！」

    陳柏惟臉書全文

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