中天換照牽扯過去馬政府停播年代 馬辦嗆魚目混珠

行政院長蘇貞昌今表示，行政院完全尊重NCC專業審查，更反諷或許是馬政府曾停播年代綜合台，有干預經驗才會以為他會干預。（記者劉信德攝）

2020/10/20 12:08

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今表示，行政院完全尊重NCC專業審查，更反諷或許是馬政府曾停播年代綜合台，有干預經驗才會以為他會干預。前總統馬英九辦公室今也回嗆，拿綜合台比新聞台是魚目混珠，更指蘇2007年當行政院長時就干預過NCC，這次也請蔡總統留心，是不是幫蘇背了黑鍋。

中天新聞台執照將於今年12月到期，對於前總統馬英九等人質疑政府介入換照審查，蘇貞昌今在立院受訪表示，行政院完全尊重NCC的專業審查，或許是因為馬政府曾經停播年代綜合台，有過干預的經驗，才以為他會干預且有辦法干預。

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馬辦回應蘇貞昌表示，「沒有」，並表示要幫蘇回憶一下，蘇自己當年是怎麼干預NCC。也請蔡英文總統留心，是不是幫蘇背了黑鍋。

馬辦表示，年代綜合台於2010年因違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次、裁罰總金額達1600多萬元，遭NCC以違反衛廣法「節目應該與廣告區分」規定撤照。

馬辦認為，在馬政府時期，NCC是名符其實的獨立機關，無論是行政院或是總統府，都不會干預獨立機關行使職權。年代綜合台並非新聞台，蘇貞昌將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，再騙人民，也凸顯蘇毫無保障無言論自由觀念。

馬辦指出，年代綜合台被撤照後，經營者對馬政府極為不滿，之後其所經營的年代新聞台與壹電視，對馬政府與馬前總統極盡「監督」之能事 ，「修理」毫不手軟，但馬政府從未以此干預這兩家電視台的換照，這就是馬政府與蔡政府對言論自由保障的差異。

馬辦指出，相較於馬政府尊重NCC獨立行使職權，蘇貞昌無論在扁政府任內當行政院長或在蔡政府任內當行政院長，無不意圖干預言論自由，將黑手伸進NCC。

馬辦說，幫蘇貞昌回顧一下，2007年，蘇貞昌針對TVBS新聞處理疏失事件，要求NCC「好好發揮監理功能，不能讓極少數媒體，作社會的亂源」。但NCC堅守獨立機關職權，未順蘇之意，行政院就列出「十大罪狀」，對NCC打壓得淋漓盡致。NCC前主委蘇永欽受訪時還曾透露，蘇曾在紅衫軍「天下圍攻」時期，要求NCC將飛碟和台灣之聲廣播電台「關台」，可見當時蘇對NCC的干預有多嚴重。

馬辦也表示，蘇貞昌「二進宮」後，舊習不改，再次踐踏NCC，NCC前主委詹婷怡即在蘇痛罵NCC「誰都管不到、什麼都不管」之後「被請辭」。蘇對NCC的干預班班可考，也難怪外界質疑中天新聞台換照卡關，可能與蘇有關。馬辦特別提醒，蔡英文總統口口聲聲說尊重言論自由，若關中天不是蔡總統本意，要趕快澄清，幫他人背打壓言論自由的黑鍋與罵名，真的一點也不值得。

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