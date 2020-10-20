對院民照護不足 監院要衛福部、樂生療養院檢討

監委王幼玲。（資料照，記者謝君臨攝）

2020/10/20 15:10

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國家對於樂生療養院院民的照護，監委王幼玲調查發現，衛福部及樂生院的分級照護標準，未能滿足院民日常生活需要，應提供充足且符合院民實際需要的照護資源及支持服務，並導入長照2.0及個人助理的資源，全面檢視、釐清、去除院民的障礙環境，促使院民自主生活，維持生活品質及尊嚴。

報告指出，依「漢生病病患人權保障及補償條例」規定，國家應保障漢生病患的終身治療及安養權益，由公務預算補助相關照顧人事費用，但衛福部補助的經費不足以反映照服員的薪資提高，因此2017、2018年由樂生院醫療基金每年支付約700多萬元差額。影響醫院營運及員工士氣，有欠合理，應檢討改進。

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王幼玲強調，部分樂生院民因早期強制隔離，已無原生家庭支持，國家負有照護責任，惟院民自己最瞭解自身需求，應尊重其選擇自己想過的生活型態。樂生院雖已訂定院民照護分級辦法，並聘請24名照服員，但漢生院民95人，平均年齡逾80歲，居住分布在「新院區」、「舊院區」及「組合屋區」。

甚者，居住於同區的院民自我照顧能力未盡相同，日常生活支持需求強度不同，人力需求卻混合計算，未區分「照護單元」計算照護人力；且各院區間均有相當距離，照服員難以兼顧；且舊院區形同聚落型態，院民各自住在自己的院舍，照服員的配置與「病房」不能類比，各區域配置的照服員人力不宜混合計算。

王幼玲表示，目前各院區雖分別配置照服員，但各區照服員的調動過於頻繁，且時有混合排班情形。另，舊院區為山坡式建築，隨著院民老化，夜間仍有照護需求，但舊院區及組合屋區夜間卻無照服員值勤，而是以巡邏方式值班，雖有緊急安全鈴，但經常故障未修復，夜間安全及照護存有潛在風險，應檢討改進。

王幼玲說，樂生院雖訂定院民照護分級辦法，另評估工具性日常生活活動能力（IADL），但對獨居院民而言，任何一項的工具性日常生活活動能力，如購物、外出活動等，都與社會參與相關，能維持院民自主生活及社區融入，樂生院應研議協助院民申請及運用長照2.0服務，或身心障礙個人助理支持的資源。

又，樂生院區內無燈光的道路、斜坡路邊的柵欄等障礙環境，已影響院民安全，樂生院應全面檢視、釐清並去除院民的障礙環境，並引入居家醫療、居家照顧，促使院民保有自立且有尊嚴的生活。

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