錯認斐濟是我邦交國 吳斯懷指我與中國衝突有5大警訊

（圖擷取自網路）

2020/10/20 09:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩名中國外交人員意圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會遭阻，竟對我外館人員施暴導致腦震盪。不過，國民黨立委吳斯懷今天竟在臉書烏龍指出，斐濟是我們的邦交國，中國外交人員闖我駐斐濟國慶酒會動粗有5大警訊，但臉書發文後在不到20分鐘緊急撤下。

吳斯懷表示，除譴責中國外交人員嚴重違反文明及法治之粗暴行為外，更要求外交部作出具體的處置，儘快向國人說明。此事件更隱藏了5大警訊：1、斐濟是我國的邦交國，為什麼會同意中國在斐濟設立外交辦事處？2、中國在斐濟何時設立外交辦事處？其目的及任務為何？

請繼續往下閱讀...

3、中國斐濟外交辦事處有多少人？與斐濟官方是否從事經濟、貿易、外交、軍事的往來？4、10月8日事件發生後，一個是邦交國、一個非邦交國，斐濟官方的立場為何？為何遲遲未表態？5、斐濟為何在2019年在中國打壓下，將「中華民國駐斐濟商務代表團」，被迫更名「駐斐濟台北商務辦事處」？這是邦交國駐外館的正式名稱？

事實上，我與斐濟並無邦交，中國與斐濟於1975年11月5日建交，1976年中國在斐設大使館。而我在1996年於對方首都互設代表機構，但隨著中國施壓，斐濟方面於2017年5月10日在台北撤館，而我駐館名稱原為「中華民國駐斐濟商務代表團」，在中國施壓下被迫在2019年7月正式更名為駐斐濟商務辦事處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法