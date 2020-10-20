為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    錯認斐濟是我邦交國 吳斯懷指我與中國衝突有5大警訊

    （圖擷取自網路）

    （圖擷取自網路）

    2020/10/20 09:47

    〔記者鍾麗華／台北報導〕兩名中國外交人員意圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會遭阻，竟對我外館人員施暴導致腦震盪。不過，國民黨立委吳斯懷今天竟在臉書烏龍指出，斐濟是我們的邦交國，中國外交人員闖我駐斐濟國慶酒會動粗有5大警訊，但臉書發文後在不到20分鐘緊急撤下。

    吳斯懷表示，除譴責中國外交人員嚴重違反文明及法治之粗暴行為外，更要求外交部作出具體的處置，儘快向國人說明。此事件更隱藏了5大警訊：1、斐濟是我國的邦交國，為什麼會同意中國在斐濟設立外交辦事處？2、中國在斐濟何時設立外交辦事處？其目的及任務為何？

    3、中國斐濟外交辦事處有多少人？與斐濟官方是否從事經濟、貿易、外交、軍事的往來？4、10月8日事件發生後，一個是邦交國、一個非邦交國，斐濟官方的立場為何？為何遲遲未表態？5、斐濟為何在2019年在中國打壓下，將「中華民國駐斐濟商務代表團」，被迫更名「駐斐濟台北商務辦事處」？這是邦交國駐外館的正式名稱？

    事實上，我與斐濟並無邦交，中國與斐濟於1975年11月5日建交，1976年中國在斐設大使館。而我在1996年於對方首都互設代表機構，但隨著中國施壓，斐濟方面於2017年5月10日在台北撤館，而我駐館名稱原為「中華民國駐斐濟商務代表團」，在中國施壓下被迫在2019年7月正式更名為駐斐濟商務辦事處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸
    2020/10/19 10:15

    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺
    2020/10/19 10:25

    中國外交官闖我活動還動粗 外交部通電全球外館提高警覺 影片

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因
    2020/10/19 10:28

    為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見
    2020/10/19 10:40

    購物節後年底再花1500萬推「台中歡樂購」 議員批預算書未見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播