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    首頁　>　政治

    每年都來！ 中國外交官毆打我官員 目擊者還原惡行

    我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，卻有2名中國駐斐濟大使館館員企圖擅闖，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

    我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，卻有2名中國駐斐濟大使館館員企圖擅闖，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

    2020/10/20 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，2名中國外交人員卻擅闖會場、拍照，遭阻擋時竟動粗，導致我方人員輕微腦震盪送醫。對此，當天在場的我駐斐濟國合會人員李泰昌還原事發當下，還透露中國人員「每年（台灣）辦國慶酒會都會到外場來『關切』」。

    根據《三立新聞網》報導，李泰昌受訪表示，當時2名中國人員闖進國慶酒會，不斷拿相機拍攝國慶酒會賓客名單，遭我方人員趕出去後，沒想到不死心再回來第二趟，發現進不去後惱羞成怒，就直接對我方人員動手，「3個人倒在一團，但是我們同事被壓在下面，然後他似乎是有撞到頭（傷的最嚴重）。」

    但為何中國和斐濟有邦交，卻硬要來台灣晚會拍照蒐證？李泰昌說：「他們（中方）想要避免我方人員和當地政要接觸，公方面或私方面。」李泰昌更直言，中國每年在我方舉辦國慶酒會時，都一定會派人到場外「關切」。

    8日2名中國外交人員強闖我駐斐濟代表處國慶晚會，暴力毆打台灣外館人員致腦震盪住院。中國外交部發言人趙立堅19日對外譴責我國是「賊喊捉賊」，並聲稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」；對此，陸委會反批，中國外交部事後慣以誣陷與混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。

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