為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國外交官毆打我人員 前外交官曝斐濟漠視「嚴重後果」

    我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

    我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

    2020/10/19 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，2名中國外交人員卻擅闖會場、拍照，遭阻擋時竟動粗，導致我方人員輕微腦震盪送醫；外交部今（19日）坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理。對此，前外交官劉仕傑認為，若斐濟漠視暴力行為，那中國以後可能會在全世界像這樣在外交上耍流氓。

    中國外交人員闖入我國慶酒會，甚至施行暴力導致我外館人員受傷腦震盪，但當地駐館與外交部直到外媒報導才被動說明此事。外交部今在立院答詢坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，斐濟目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理；「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是還在討論方法、盼不損及台斐關係。

    對此，前外交官、時力媒體創意部主任劉仕傑在臉書痛批，中國外交官硬闖駐斐濟代表處打人，事後還主張外交豁免權，實在是有夠扯，他直言刑事豁免是一回事，斐濟政府可以將動粗的中共官員宣布為「不受歡迎人物」（persona non grata）並驅逐出境。

    劉仕傑強調，「如果斐濟政府漠視縱容這種暴力行為，中共流氓以後是不是在全世界都可以這樣侵門踏戶？在此嚴厲譴責中共流氓外交，這件事不分黨派，朝野都應該表達嚴正態度。」

    外媒亞太報告（Asiapacificreport）今日報導，我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫，診斷後確認為輕微腦震盪，治療後已康復。

    中方人員事發後遭斐濟警方強制帶離現場，但中國駐斐濟大使館今卻大言不慚發布聲明批相關報導「顛倒黑白」，稱台灣舉辦的活動違背一中原則，並謊稱「真相」是台灣人員對「正常執行公務」的中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方人員受傷。

    劉仕傑臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無恥！中國駐斐大使館竟稱闖酒會是公務、反批台方害人受傷
    2020/10/19 15:01

    無恥！中國駐斐大使館竟稱闖酒會是公務、反批台方害人受傷
    中國外交官暴力毆傷我駐外人員又施壓 外交部：斐濟盼淡化處理
    2020/10/19 12:06

    中國外交官暴力毆傷我駐外人員又施壓 外交部：斐濟盼淡化處理

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸
    2020/10/17 18:52

    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸
    基隆國慶晚會恐成共軍目標？ 市長林右昌回應了
    2020/10/05 20:25

    基隆國慶晚會恐成共軍目標？ 市長林右昌回應了
    政治今日熱門
    國軍試行軍紀精進案 年考績「吃丙」官兵擬汰除
    2020/10/19 06:24

    國軍試行軍紀精進案 年考績「吃丙」官兵擬汰除

    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除
    2020/10/19 05:30

    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除

    本週熱點─美大選第3場辯論22日登場
    2020/10/19 05:30

    本週熱點─美大選第3場辯論22日登場

    對抗中國導彈威脅 我飛彈、雷達機動化
    2020/10/19 05:30

    對抗中國導彈威脅 我飛彈、雷達機動化

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播