中國外交官毆打我人員 前外交官曝斐濟漠視「嚴重後果」

我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

2020/10/19 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，2名中國外交人員卻擅闖會場、拍照，遭阻擋時竟動粗，導致我方人員輕微腦震盪送醫；外交部今（19日）坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理。對此，前外交官劉仕傑認為，若斐濟漠視暴力行為，那中國以後可能會在全世界像這樣在外交上耍流氓。

中國外交人員闖入我國慶酒會，甚至施行暴力導致我外館人員受傷腦震盪，但當地駐館與外交部直到外媒報導才被動說明此事。外交部今在立院答詢坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，斐濟目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理；「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是還在討論方法、盼不損及台斐關係。

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對此，前外交官、時力媒體創意部主任劉仕傑在臉書痛批，中國外交官硬闖駐斐濟代表處打人，事後還主張外交豁免權，實在是有夠扯，他直言刑事豁免是一回事，斐濟政府可以將動粗的中共官員宣布為「不受歡迎人物」（persona non grata）並驅逐出境。

劉仕傑強調，「如果斐濟政府漠視縱容這種暴力行為，中共流氓以後是不是在全世界都可以這樣侵門踏戶？在此嚴厲譴責中共流氓外交，這件事不分黨派，朝野都應該表達嚴正態度。」

外媒亞太報告（Asiapacificreport）今日報導，我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫，診斷後確認為輕微腦震盪，治療後已康復。

中方人員事發後遭斐濟警方強制帶離現場，但中國駐斐濟大使館今卻大言不慚發布聲明批相關報導「顛倒黑白」，稱台灣舉辦的活動違背一中原則，並謊稱「真相」是台灣人員對「正常執行公務」的中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方人員受傷。

劉仕傑臉書全文

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