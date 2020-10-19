無恥！中國駐斐大使館竟稱闖酒會是公務、反批台方害人受傷

我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖擷取自我駐斐濟代表處網站）

2020/10/19 15:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交人員意圖闖入我外館國慶酒會，遭阻時施行暴力導致我外館人員受傷腦震盪。惟中國駐斐濟大使館今天大言不慚發布聲明批相關報導「顛倒黑白」，稱台灣舉辦的活動違背一中原則，並謊稱「真相」是台灣人員對「正常執行公務」的中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方受傷。

我駐斐濟代表處10月8日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫，診斷後確認為輕微腦震盪，治療後已康復。中方人員後遭斐濟警方強制帶離現場，但卻反向警方誣賴是遭到我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。

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中國駐斐濟大使館今天發布聲明指出，大使館注意到一些媒體報導10月8日台北駐斐濟商務辦事處舉辦活動場所外發生的事情。報導中對中國使館工作人員的指責與事實完全不符，純屬顛倒黑白，倒打一耙。

中國大使館聲明稱，事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處於10月8日在公共場合公然舉行所謂的「雙十國慶日」活動。上述行為嚴重違背了一中原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。台此舉意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。

中國大使館說，當晚，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方將此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

中國大使館聲明末段老調重彈又講「一中」：「需要指出的是，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這完全是聯合國決議所確認的，也是國際社會的普遍共識。堅持一中原則是人心所向、大勢所趨。中方高度讚賞斐濟政府堅持一中原則，相信斐方能公正，妥善處理此事。」

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