中國外交官暴力毆傷我駐外人員又施壓 外交部：斐濟盼淡化處理

外交部政次曾厚仁（左））與外交部亞太司長曾瑞利（右）列席立法院外委會備詢。（記者呂伊萱攝）

2020/10/19 12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交人員闖入我國慶酒會，甚至施行暴力導致我外館人員受傷腦震盪，但當地駐館與外交部直到外媒報導才被動說明此事。外交部今在立院答詢坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，斐濟目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理；「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是還在討論方法、盼不損及台斐關係。

朝野立委關切斐濟暴力案件，憤憤不平、齊要求嚴肅處理、加強維安。民進黨立委蔡適應、趙天麟和國民黨立委陳以信質詢時問及，為何事發超過10天，當地駐館沒有發布新聞、官網沒有相關說明、外交部也沒有主動譴責此案？

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外交部政次曾厚仁一開始答詢時說，斐方認為此事非常敏感，我方還在跟當地警方和外交部釐清細節，尊重斐濟方面的處理，想等所有事情都清楚再公開。外交部亞太司長曾瑞利補充，因為雙方推擠都有受傷（現已恢復），現場錄影機角度又剛好沒有照到發生衝突的角落，所以斐濟警政署、外交部把它界定為偶發事件，並希望能夠淡化處理。

陳以信強調，此案涉及國格，「不是他們說怎麼樣就怎麼樣」。中國做這樣的行為，應該予以譴責，且這也損害台灣和斐濟關係，賓客成為中國蒐證對象、讓賓客很不舒服，提醒外交部在國家立場上審慎處理。

曾厚仁在趙天麟質詢時才進一步揭露，斐濟政府受到來自中國很大的政治壓力，我們人員受傷，外交部不會故意淡化處理，「我們部長的態度、委員也都很清楚」。曾厚仁說，這件事情要看一個較大的層面，「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是內部還在討論，如何用最好的方式表達，不損及我們和斐濟的關係。

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