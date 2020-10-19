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    台中市招商全國第一？ 議員批宣傳太浮誇

    議員邱素貞、陳淑華批評市府，台中市招商全國第一的宣傳太浮誇。（記者何宗翰攝）

    議員邱素貞、陳淑華批評市府，台中市招商全國第一的宣傳太浮誇。（記者何宗翰攝）

    2020/10/19 16:06

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市招商是全國第一嗎？市議員邱素貞今天質詢時表示，根據行政院最新資料，台中市除了招商件數上最多外，招商金額與就業數都被桃園市超前，已不是各項指標都第一，她希望市府積極改善投資環境，吸引更多人到台中投資。

    台中市長盧秀燕日前在市議會進行施政總報告時說，今年第2季台中市「公司登記家數成長數」、「公司登記家數成長率」、「公司登記資本額成長率」、「商業登記家數成長數」、「商業登記資本額成長數」等指標為6都排名第一。

    不過，民進黨市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢表示，根據行政院第3722次會議，經濟部投資業務處資料顯示，台中市除招商件數共156件，居6都最多，但招商金額2049億元與就業數15583個，已被桃園市招商金額2311億元、21951個就業機會領先，並非各項指標都第一。

    「台中產業（工廠）很多在放無薪假，都快撐不下去了，市府全國第一的宣傳太浮誇。」邱素貞說，招商不是喊口號而已，要從根本協助中小企業發展，尤其武漢肺炎疫情持續，對於進出口發展有影響，工業區製造業出口真的越來越不好，產業結構轉型對經濟發展才是最重要，改善投資環境才能吸引更多人到台中投資。

    議員陳淑華表示，市府自吹自擂台中市經濟有多好，但根據各媒體調查，市民對盧秀燕這2年在維持地方經濟繁榮的表現，滿意度遠遠低於桃園、新北、台南市長的表現。

    陳淑華指出，每次講到台中投資環境，都會提到台中市區位好、氣候好、產業聚落完整，都是講台中市在地理、自然環境條件吸引投資，很難聽到台中市現行政策完善有利投資，整體政策配套吸引資金投資，這是市府該審慎檢討的。

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