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    比特犬傷人頻傳 中市議員爆全國400餘隻、台中就有189隻

    比特犬傷人事件頻傳，議員爆全國400餘隻台中就有189隻。（記者蘇孟娟攝）

    比特犬傷人事件頻傳，議員爆全國400餘隻台中就有189隻。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/19 13:29

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕不定時炸彈？比特犬今年屢傳傷人事件，台中市議員張廖乃綸今日在業務質詢爆全國比特犬約400餘隻，台中市就登記189隻，佔全台46%的數量，籲市府加強規範，確保民眾安全。

    張廖乃綸指出，今年比特犬攻擊民眾的案件比去年多，被攻擊的傷害情況觸目驚心，比特犬外型看起來憨厚，可能是受到外界刺激下而出現攻擊動作，既然攻擊事件頻傳，市府應謹慎規範。

    張廖乃綸指出，據她了解，全國截至上個月15日止，全國登記有案的比特犬共405頭，台中市就有189頭，佔全台46%、佔近一半的數字，她不清楚究竟是台中市民認真申報或台中人偏愛比特太所致。

    張廖乃綸指出，農委會已在9月預告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，新增「比特犬及與其混血之犬隻」，但現在已10月，究竟相關規定是否公告開始實施。

    農業局長蔡精強指出，農委會在9月21日已公告，但有60天預告期，未來預告期滿就實施，目前有統計民眾飼養的具攻擊性犬隻含比特犬共217隻，比特犬為189隻，會加強宣導相關規範。

    張廖乃綸強調，既然已是確定政策，希望農業局務必加強宣導及管制，讓飼主明白相關規定，已飼養比特犬的飼主也要加強後續追蹤，確保犬隻動向，讓民眾沒有安全隱憂。

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