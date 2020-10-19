為何中市議員領了2450元出席費卻不說話？ 兩黨黨團說原因

台中市議會大會發言情況冷清，為何議員領了2450元出席費卻不發言?兩黨直指：制度問題。（資料照）

2020/10/19 10:28

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會7次大會，包括市長施政報告及議案三讀，65位議員發言的都不到半數，為何議員領了大會出席費一日所得2450元卻一句話都不說？藍綠2黨各有分析。

本屆首次當選卻發言6次表現認真的林德宇表示，因為大會設計專案報告及市長報告後質詢發言一次是5分鐘，按第二次發言燈後，至少要再等1小時才輪得到再講3分，議事規則設計上就不利於議員發言，造成發言人次數不高，建議應該增加發言時間，甚至延長議程，議員才會願意在議場等待發言。

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同樣也是發言6次的議員江肇國 表示，除了議員個人的發言意願本來就有高低外，現行制度沒有給予民意代表強力監督市府的機會，一次5分鐘實在太短，以市長施政報告跟專案報告為例，加上這些會議不允許議員連署提案，或做出有效決議，這也導致許多議員簽到或發言結束就離開。

他建議地方議會可向立法院學習，延長質詢發言時間，每場會議結束前，都應能提出臨時動議，讓議會對行政部門作出具體約束，也提高議員問政的意願。

而國民黨黨團書記長陳政顯則表示，現行制度常常讓議員為了發言5分鐘做漫長的等待，導致大家喪失發言意願，加上選區的事務繁多，他建議可以做政黨比例的登記制，不過這必需各黨同意。

而國民黨執行長吳瓊華也說是目前的制度讓議員發言減少，很多人會覺得5分鐘無法得到想得到的答案，不如在自己的業務質詢或總質詢再來問個清楚，至於要不要延長時間？她則認為沒必要。

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