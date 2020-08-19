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    中市政風處長無法出席議會備詢 盧秀燕重申：靜待中央協商

    台中市新任政風處長無法出席議會備詢， 由副處長許金來代理。（記者張菁雅攝）

    台中市新任政風處長無法出席議會備詢， 由副處長許金來代理。（記者張菁雅攝）

    2020-08-19 14:56:03

    〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今日開議，市府新任政風處長詹政曇未出席備詢，由副處長許金來代理，引發藍綠議員論戰。市長盧秀燕說，法務部派任政風處長的公文沒有給台中市政府或市長室，而是直接給當事人和政風處，市府基於地方和諧，靜待中央提多個人選名單來協商。

    詹政曇已在8月5日上任，至今沒有布達交接，不僅無法出席市政會議，也不能到議會備詢。

    民進黨議員陳世凱、何敏誠表示，中央有派任權，政風處長已經換人，議會應該尊重中央，讓新處長來備詢。議員林德宇也說，現在局處首長要不要來市議會備詢，都看市長心情，完全沒有制度章法，非常不尊重議會，他表達嚴厲譴責。

    議員江肇國更指出，法務部與市長協商人選，被說是「關說」，直接派任又說是「鴨霸」，個人感受不該影響施政。另外，根據「宣誓條例」規定，特殊情形可先行任事，3個月內補行宣誓；且法務部可以派員監誓、自行布達，如果法務部這麼做，屆時市長更難看。

    國民黨議員李中則表示，前總統陳水扁任內多次想把台北市警察局長王卓鈞調職，都調不成，代表直轄市長有相當權力決定是否放人。中央與地方應相互尊重，如果中央派來的人選不合適，建議市長請中央再提出幾個人選。

    議員陳政顯說，宣誓就職後才能行使職權，既然新處長還沒有布達，就不適合到議會備詢。議員楊正中認為，議會不該干涉市長行政權、用人權。

    親民黨議員段緯宇則抨擊中央鴨霸，並表示，過去都有2至3個人選可選擇，現在卻直接派人。

    盧秀燕表示，法務部派任政風處長的人事公文，沒有發函給台中市政府或市長室，而是直接給政風處及其受派任者，這是憲政的問題；依照「地方制度法」，加上六都升格後的機制與慣例，雖然派任權在中央，但薪資支付、業務費用全由地方政府給付，因此，中央會預先提列數個名單跟地方政府首長協商，她希望此事能圓滿妥善解決，與人為善，靜待法務部提名單與市府協商。

    藍綠議員論戰後，議長張清照裁示仍由許金來代理備詢。

    針對政風處長人選，台中市長盧秀燕表示，靜待中央協商。（記者張菁雅攝）

    針對政風處長人選，台中市長盧秀燕表示，靜待中央協商。（記者張菁雅攝）

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