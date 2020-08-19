迎捷克參議院長 外交部擬送這款特製口罩

外交部長吳釗燮日前戴著繡有台灣及捷克雙方國旗的MIT口罩接受捷克媒體訪問，外交部也規劃將致贈捷克訪團此款特製口罩。（外交部提供）

2020-08-19 11:25:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克參議院議長維特齊本月底率團訪台，立法院朝野黨團今協商通過邀請維特齊赴立院演講，並將頒贈一等國會外交榮譽勳章。國民黨黨團總召林為洲並建議外交部、立法院考量一下，贈送彰顯中華民國的帽子等物品，讓台灣被國際看到。

立法院長游錫堃今上午召集朝野協商，盼維特齊在議場發表演說時，各黨團能同意所有委員到場；民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召林為洲、民眾黨團副總召張其祿、時力黨團總召邱顯智今均出席協商，並一致表示歡迎捷克訪團，各黨委員們也將全力配合參與活動。

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游錫堃說，非邦交國如此高階的政要來台訪問非常少見，意義重大，全團90位成員中預計有36位將於9月1日參訪立院，包括8到10位參議員。目前構想是由捷克國會友好聯誼會會長萬美玲、副會長陳以信、許淑華和蔡適應代表全程陪同參訪，9時30分在議場頒贈「一等國會外交榮譽勳章」，並請維特齊發表演說，中午則將在院外午宴，各黨按政黨比例推薦委員出席。

游錫堃並說，按照指揮中心防疫規定，訪團來訪期間參與委員和工作人員都要戴口罩。

柯建銘發言時提及，前蘇聯總理戈巴契夫1994年訪台時，也曾到立法院演講，當時委員踴躍參與，並以開放問答環節，互動熱絡，令人印象深刻。柯建銘強調，這是國家盛事，要嚴肅辦理，辦好一點，民進黨黨團全力配合、全力以赴，也希望各黨把它當作共同的事情。

林為洲說，捷克和中華民國台灣有長期的反共友誼，這樣的友誼不分政黨，歡迎議長率團來訪，國民黨團也會盡量配合動員。林為洲接著提出，希望立法院、外交部考量一下，是不是有機會在贈勳以外再送能彰顯中華民國的帽子等物品，這是讓台灣被國際看見的好機會。

張其祿發言表示，民眾黨樂觀其成，民眾黨主席柯文哲主席也和布拉格有非常好的聯繫，將全力配合這次活動，民眾黨委員也都會參與。邱顯智則說，時代力量一樣全力配合，未來希望我們立法院長也有機會到別國國會進行這樣的訪問和演講。

民進黨立委鍾佳濱回應林為洲說，剛剛說要致贈特別服飾，院內有好幾位原住民委員，華麗的原住民、披肩肩帶等，說不定是彰顯台灣形象更好的禮物，也提出來讓大家參考。

各黨團最後共同簽名，協商通過決議，確定於9月1日上午邀請捷克參議院議長維特齊於立法院議場發表演講，請委員踴躍參加，其他儀式和程序授權立法院秘書長依邀請國賓蒞院演講作業要點辦理。

外交部此次為歡迎捷克訪團，製作繡有台捷雙方國旗的特製款口罩，象徵疫情不能阻絕台捷雙方的堅實友情，據悉在代表團參訪及交流時，將致贈給團員當做伴手禮。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將率團訪台。根據捷克憲法，參議院議長是僅次於總統的第二順位政治領袖。（翻攝自捷克參議院網站）

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