遭控醫院前違停擋道！藍委深夜臉書致歉並喊冤：盼盡快還原真相

萬美玲在臉書上解釋，下午出席了一場天晟醫院舉辦的重要會議，因為立法院事務繁忙較晚到場，而當時醫院門口已停滿車輛，才會在稍遠處下車，並叮囑司機15分鐘後再繞回來進行接送。（圖取自爆料公社）

2020-08-19 00:00:31

首次上稿 23:30

更新時間 00:00

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藍委座車擋急診室門口？病患家屬痛訴：司機還下車嗆聲

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〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團爆料，自己帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診時，竟發現一大群立委座車停在醫院大門及急診室門口，而拍照蒐證時還被座車司機下車嗆聲。這名網友有拍到車上有國民黨立委萬美玲競選辦公室的相關名片，萬美玲事後在臉書表示，為自己司機的違停致歉，但起衝突的不是她的司機，目前已和議長前往中壢警分局調錄影帶，盼盡快還原真相。

一名網友在臉書社團「爆料公社」指出，今（18）日帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診，由於行動不便，只能把車開到醫院大門再坐輪椅進去。沒想到到場竟發現，整排黑頭車停在醫院大門和急診室門口，「搞的我們只能在大馬路把病人推下車」。

原PO更指稱「不看還好，一看全是立委的座車」，更爆料在拍車頭蒐證時，座車司機突然衝下車以三字經等髒話辱罵，嗆說「怎樣，不能停是嗎」，還作勢刪除原PO手機照片。

網友雖沒直接點名立委名字，但已經拍到某輛座車上放著萬美玲競選辦公室的相關名片，以及走進車內的畫面。

萬美玲深夜在臉書上表示，下午出席了一場天晟醫院舉辦的重要會議，因為立法院事務繁忙較晚到場，而當時醫院門口已停滿車輛，才會在稍遠處下車，並叮囑司機15分鐘後再繞回來進行接送。

萬美玲指出，她的司機繞2圈回來便停在紅磚道上滑手機，是她不允許且錯誤的行為，而團隊的行為則概括承受，對此她要鄭重地致歉。

萬美玲強調，網友爆料的照片影射她的車輛併排停車，是看圖說故事。她指出，會議結束後她步出會場時找不到車，助理打電話給司機後，司機才開過來接送，「因天晟醫院門口停滿車輛，所以我是快步在紅燈車陣中上車的」。

萬美玲說，違停車輛擋住病患就醫通路，傳出司機和家屬起衝突的情事，並非自身司機所為，而是另有其人，「我希望他能出面對自己的行為負責，勇於認錯，儘速出面道歉」。

萬美玲稱，已經和議長前往中壢分局調閱錄影帶，盼盡快還原事實真相。

萬美玲也在留言處透露，自身座車擋風玻璃上的放的已是舊名片，此事和名片上的秘書並無關係。

經查，該黑色BMW轎車是立委呂玉玲服務處的車，呂昨晚聯繫不上，她的夫婿、桃園市議員陳萬得受訪時表示，該黑色BMW轎車確實是服務處的車，但夫妻倆抵達天晟醫院下車後，司機就把車開走了。等開完黨務相關會議，通知司機來，也是人載了就走；被問及疑似司機或助理罵人一事，陳萬得澄清說，「沒有這樣的事」，這一切可以調閱監視器證明。

萬美玲臉書全文

萬美玲說，違停車輛擋住病患就醫通路，傳出司機和家屬起衝突的情事，並非自身司機所為，而是另有其人。（圖取自爆料公社）

國民黨立委萬美玲。（資料照）

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