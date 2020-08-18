藍委座車擋急診室門口？病患家屬痛訴：司機還下車嗆聲

萬美玲的白色座車違規停在人行道。（圖取自爆料公社）

2020-08-18 20:44:47

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〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團爆料，自己帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診時，竟發現一大群立委座車停在醫院大門及急診室門口，讓原PO只能讓自己的父親在大馬路上推下車。原PO拍照蒐證時還被座車司機下車嗆聲，讓他怒嗆「還好林北沒投給你們這種人」。因網友在拍到車上有國民黨立委萬美玲競選辦公室的相關名片，萬美玲事後則回應稱該黑色座車並非自己的，白色座車才是，而嗆聲的司機也不是他的司機，不清楚黑色座車是哪位立委的。

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一名網友在臉書社團「爆料公社」指出，今（18）日帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診，由於行動不便，只能把車開到醫院大門再坐輪椅進去。沒想到到場竟發現，整排黑頭車停在醫院大門和急診室門口，「搞的我們只能在大馬路把病人推下車」。

原PO指稱「不看還好，一看全是立委的座車」，更爆料在拍車頭蒐證時，座車司機突然衝下車以三字經等髒話辱罵，嗆說「怎樣，不能停是嗎」，還作勢刪除原PO手機照片。

原PO表示，警方獲報到場後沒做驅趕動作及開單，僅僅打聲招呼就走人，讓他憤怒說道「還好林北沒投給你們這種人，公然違規停車，司機還想打人」。

《三立新聞網》報導，雖然網友沒直接點名立委名字，但有拍到某輛座車上放著萬美玲競選辦公室的相關名片以及走進車內的畫面。事後萬美玲對此回應指出，照片中的黑色座車並不是她的，白色座車才是，而起衝突的司機也不是她的司機，至於黑色座車是哪位立委的車，她則表示「不清楚」。

萬美玲解釋，今日下午前往開會時，短短待了10分多鐘就離去，這段時間她有請座車司機到附近晃晃，但最後司機選擇直接違停於人行道上，這部分萬美玲向被影響到的民眾道歉，表示已經有對司機做出告誡動作，自己也會承受責任。

座車上拍到萬美玲競選辦公室的相關名片。（圖取自爆料公社）

有網友在臉書社團爆料，自己帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診時，竟發現一大群立委座車停在醫院大門及急診室門口。（圖取自爆料公社）

車上有立委座車出入證。（圖取自爆料公社）

網友捕捉到國民黨人士出入現場。（圖取自爆料公社）

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