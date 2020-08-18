游錫堃提立法院遷建 陳柏惟：台中2地點適合

立法院長游錫堃拋出立法院遷建議題，台灣基進立委陳柏惟認為原省議會所在地的霧峰是適合的地點。（記者陳建志攝）

2020-08-18 20:49:15

〔記者陳建志／台中報導〕立法院遷建議題討論多時，但最後都不了了之，立法院長游錫堃近日再提立法院遷建議題，並認為以國會空間來說，立法院佔地比宜蘭縣議會還小實在過小，希望思考遷建問題，台灣基進立委陳柏惟對此表示認同，認為可藉由「首都減壓、國會遷建」，帶動國土發展，強調台中地理位置適中，不論是成功嶺還是霧峰都是不錯的位置，希望讓中部成為台灣的新政治中心。

立法院長游錫堃15日出席世界彰化同鄉會會員代表大會時，在會中拋出「立法院遷建」議題，認為立院現址在日治時代曾是台北第二女子中學校舍，占地僅有5884坪，比宜蘭縣議會還小，目前還是向台北市政府承租，院區內還有多棟建物被指定為古蹟或歷史建築，阻礙後續改建空間。

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游錫堃說，立法院在1992年時曾編列預算，有些資深立委說未來立法院要遷回南京，怎可以興建新院區，最後沒有建成；1999年又編列預算，卻因碰上九二一大地震沒有蓋成；2011年時曾第3度提出「遷建計畫」，但最後也不了了之，並坦言遷建「其實這很困難」，現在正請教要如何做，也盼各界給意見。

陳柏惟因此在臉書發文支持，並推薦立院遷到台中，認為這是讓「首都減壓」的務實且兼顧國土均衡的方案，強調台灣的政治資源，長期集中在台北，造成高雄、屏東等南部立委，每天光是花在通勤的時間就要5、6個小時，離島和東部的立委要花更多時間。

陳柏惟說，以台中而言，具有南來北往的便利性，交通部長林佳龍過去就曾提出立法院遷建成功嶺的想法，建議可結合「國會山莊」的政治會議與「烏日車站城」的商業會展機能，打造新的立法首都。

陳柏惟並呼應游錫堃的說法，認為外國國會常是一個國家的門面，因此希望新國會可以提供新機能，而不只是單純遷移，成為結合國會圖書館、委員辦公室、政策研究機構的複合園區，甚至具有「學校民主教育機能」，成為人民表達意見的開放空間。

陳柏惟說，透過首都減壓、國會遷建，可以帶動國土發展，增加抗災能力與國家團結意識，並認為不論是成功嶺，還是原省議會所在地的霧峰都是不錯的遷建地點。

立法院若遷建，成功嶺也是個適合的選項。（記者陳建志攝）

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