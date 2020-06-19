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首頁　>　政治

蔡英文聽總統盃黑客松24組提案 盼協助政府施政更有效率

蔡英文表示，希望落實更多有創意的提案，讓政府政策能與民間想法緊密結合。（記者周湘芸攝）

蔡英文表示，希望落實更多有創意的提案，讓政府政策能與民間想法緊密結合。（記者周湘芸攝）

2020-06-19 12:16:15

〔記者周湘芸／新北報導〕「2020年總統盃黑客松」今年以永續發展為主題，由公部門與民間單位共同提案，最終選出5組可獲的政府經費挹注實踐。今天於新北市林口新創園舉辦第一次工作坊，蔡英文總統出席活動表示，今年疫情台灣透過科技防疫超前部署，公私合作成效聞名國際，希望落實更多有創意的提案，讓政府政策能與民間想法緊密結合。

「2020年總統盃黑客松第一次工作坊」今天由蔡英文、總統府副秘書長李俊俋及行政院政務委員唐鳳等人出席指導，並透過視訊方式聽取入選的24組提案者報告，內容涵蓋防災、節能節電、長照、農業、氣候、都更及法律等面向。

蔡英文表示，疫情期間台灣透過科技防疫立即掌控，包括疾管署推出的Line官方帳號「疾管家」隨時提供疫情最新資訊及物資配置狀況、健保署也推出口罩地圖聞名國際，有賴唐鳳及許多民間工程師的努力，透過人的智慧將科技發揮最大力量。

李俊俋表示，此次配合聯合國17項永續發展目標為主題，兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」3大面向，與大眾生活息息相關，民眾不僅可透過「公民許願池」許下心願，也可藉由此次活動投票選出希望被解決的問題。

中華民國全國中小企業總會創輔中心營運長石怡佳指出，總統盃黑客松由總統府指導、行政院主辦、經濟部承辦，前2屆分別以「智慧國家」及「社會創新」為主題，今年邁入第3屆共250組參選，初選選出24組，經2次工作坊討論報告，預計於7月13日複審決議出10組進入複賽，最終於9月15日選出5組提案可獲得國家科技預算，來年落地實踐。

蔡英文今透過視訊聽取24組入學者提案報告。（記者周湘芸攝）

蔡英文今透過視訊聽取24組入學者提案報告。（記者周湘芸攝）

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