出席總統盃黑客松 蔡英文勉勵公務員勇敢去做：總統挺改革

2019-07-27 17:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今天下午出席「2019黑客松頒獎典禮」時，除了向所有團隊的努力表示敬意，同時也強調，在這次的活動中，她看到公務員變得很積極發掘公務上的需求，並找團隊來解決問題，不再執著於傳統編預算、發包等方式，她認為這是非常好的模式，讓公務部門跳出藩籬；蔡總統並向全國公務體系同仁喊話，強調勇敢地去做，不要怕犯錯，只要能夠讓國家更好，「總統是支持改革的」。

總統蔡英文今天下午親自向5隊得獎隊伍頒獎祝賀，包含總統府副秘書長施克和、國家安全會議諮詢委員李德財、「美國在台協會」（AIT）台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）、宏都拉斯透明部長 Alfredo Cantero Callejas與各國駐鎮台臺使節代表也出席活動。

蔡總統致詞時表示，她看到公務員變得很積極發掘公務上的需求，並找團隊來解決問題。解決問題的協力方式，不是傳統編預算、擬計畫、發包、競標等，徵求私人部門的幫助，而是與私人部門、公司行號、學術單位或個人，變成一個團隊，以夥伴關係在做事，這是非常好的一個模式。公務部門能夠跳出藩籬，用平等的、夥伴的姿態，與民間團體共同集結智慧、能量，真正地解決政府的問題，這是她最感動的地方；蔡總統說，她要告訴今天在場的、全國的公務體系同仁，勇敢地去做，不要怕犯錯，只要能夠讓國家更好，「總統是支持改革的」。

她說，今年的總統盃黑客松主題是「智慧國家」，總共有超過100件來自各部會、地方政府和民間團隊的提案。這些重要的創意發想和創新能量，都是未來台灣邁向更智慧、更優質國家的重要基礎。

蔡總統強調，未來的時代，政府和民間會有越來越多協力合作的機會，也歡迎對政府有各種建議的朋友，直接提出創新的方案。她相信，更深刻、更多元的公民參與絕對是優化政府治理的不二法門。針對大家共同關心的社會議題，也持續透過公民協力，把政府資料做有創意、有意義的應用及分析，開出有創意的解方，也帶來新方向的指引。

蔡總統表示，今年首度舉辦總統盃的「國際松」，有來自15個國家、23個團隊共襄盛舉，她要恭喜2組獲得優勝的團隊，包括來自馬來西亞的「Mentadak」以及友邦宏都拉斯的「CoST」。希望未來國內外黑客高手，在技術上、在觀點上都能持續切磋交流，用更多元的創意提案，為了整個世界的永續發展共同努力。

蔡總統強調，相信未來，台灣會持續和國際社會分享台灣在開放政府領域的努力和成就，同時也用更多具體的行動讓世界知道「Taiwan Can Help」。

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總統蔡英文出席總統盃黑客松頒獎典禮 ，頒發得獎團體。（記者王藝菘攝）

總統蔡英文出席總統盃黑客松頒獎典禮 ，頒發得獎團體。（記者王藝菘攝）

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