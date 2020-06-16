從口蹄疫疫區除名 蔡英文：台灣豬肉再次回到世界舞台

台灣今晚正式從口蹄疫疫區除名。（取自陳吉仲臉書）

2020-06-16 21:40:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕「過去24年來都沒做到的事情，我們辦到了！」總統蔡英文今晚在臉書公布台灣正式從口蹄疫疫區除名，世界動物衛生組織大會今天通過，台灣正式成為口蹄疫非疫區，抗疫成果是屬於所有守護台灣這塊土地的人，所有防疫英雄和偉大的台灣農民。

總統蔡英文今天晚上8點47分在臉書發文表示，等了整整24年的好消息，一定要立刻告訴大家，農委會主委陳吉仲剛剛打電話向她報告，世界動物衛生組織已經通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，從現在開始，台灣的豬肉，終於可以再次外銷，再次回到世界舞台，漫長的努力終於有了回報，謝謝過程中參與的每個人，接下來會再接再厲，推動豬肉出口的談判，為台灣的豬豬產業，打開更多、更大的市場。

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蔡英文臉書貼文

陳吉仲也在臉書表示，今天絕對是台灣畜牧史24年來最重要的一天，世界動物衛生組織（OIE）大會正式通過，認可台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，換句話說，台灣徹徹底底從世界口蹄疫疫區名單上除名，從此刻起，台灣正式成為口蹄疫非疫區，我國的養豬產業再升級，在守住非洲豬瘟的同時，我們的動物防疫又再次在國際上抬頭挺胸、揚眉吐氣。

陳吉仲指出，1997年台灣口蹄疫爆發，當時台灣有2萬5千多戶養豬戶，養豬數1千多萬頭，如今只剩下7200戶，養豬數5百多萬頭；造成養豬產業上中下游的影響及無法出口，每年損失約1700億元，因此4年前蔡英文總統的新農業政策，就把口蹄疫疫區除名列為最重大的政策之一，去年7月1日，口蹄疫拔針正式成功，我們用最快的速度向OIE申請從疫區除名，終於在今天獲得大會通過。

陳吉仲說，台灣從口蹄疫疫區正式除名，代表台灣的養豬產業邁向全新的里程碑，他要特別感謝蔡英文總統、歷任行政院長林全、賴清德及蘇貞昌在經費、人力及要求跨部會的全力支持；前農委會主委曹啟鴻、林聰賢一棒接一棒的努力和傳承；副主委黃金城協助督導防檢局、畜牧處、家衛所和畜試所同仁的投入；各地方防疫機關的協力；學術界的幫忙；還有更重要的是全國豬農的配合。

陳吉仲最後特別感謝一個人，他說，那就是已故的我國首席獸醫官、防檢局前副局長施泰華，一生對抗各種動物疫病，保護台灣的人民和產業，直到最後一刻，都堅守在崗位上，口蹄疫非疫區的成果，是屬於所有守護台灣這塊土地的人，請容他把這份成就，歸功給包括施副局長在內的所有防疫英雄和偉大的台灣農民。

陳吉仲臉書貼文

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