社子島開發未與居民充分討論 監院糾正北市府

監察委員趙永清（左）、高湧誠（右）召開記者會公布社子島開發案調查報告。（記者王藝菘攝）

2020-06-18 13:31:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委趙永清、高涌誠調查北市府規劃社子島開發案，不僅事先未和當地居民充分討論及徵求其意見，開發方案的i-Voting（公民投票）作業及居民安置計畫意願家戶訪查作業，涉有明示或誘導居民投票，監察院糾正台北市政府，並要求內政部檢討改進。

趙永清、高涌誠今召開記者會，說明社子島糾正案。趙永清解釋，社子島自59年以來迄今已被禁建50年，僅在一校區內有一家連鎖便利超商，防疫口罩要在便利超商購買，社子島卻連一間便利超商都沒有，也沒有衛生下水道接管，堪稱台北市基礎建設最落後的地方。歷任市長並未施行有效措施，讓開發方案延宕數十年仍未完成。

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趙永清指出，台北市為全國首善之區，財務狀況較佳，理應能處理一個一萬多人口的社子島，辦理社子島都市計畫案時，開發手段很多，可以鼓勵專家學者投入，引進專家學者的智慧，使用特殊方法，甚至研議是否訂定特別條例專案處理，不必像其他財務狀況較差縣市，非考量使用區段徵收作為土地開發手段不可，但仍以區段徵收方式。

趙永清說，區段徵收實施辦法雖已規定，需用土地人應於內政部都市計畫委員會審議通過前，向該部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，對於社子島開發案，內政部是否已審查通過其公益性及必要性，市府與內政部說法卻各異，顯示有關區段徵收公益性及必要性審查之程序，相關法規之規定欠缺明確性。

趙永清指出，市府舉辦社子島開發方向i-Voting作業，發行「社子島快報」，在「方向二生態社子島」下的投票蓋章欄印製紅色投票章，其餘選項的投票蓋章欄則空白，核與一般選舉票圈選示範圖例不合，招致涉有明示或誘導居民投票選擇投票章所示開發方向之嫌非議。

此外，未提供其他因而可能受到影響居民或利害關係人投票表達期望的機會；又i-Voting的網路投票，輸入身分證字號及出生年月日即可投票，未採用較為嚴謹方法，招致非議。市府召開問卷調查公開說明會之通知作業，未提前於適當時間通知到當地里長、居民，致與會人數甚少，居民無充分時間瞭解相關資訊，有明顯疏失，因此糾正台北市府。

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