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籲立院臨時會勿通過國民參審 民團揚言抗議

「陪審參審一併試行推動大聯盟」於立法院外召開記者會，揚言若立法院在臨時會中通過國民參審法案，不排除發起靜坐甚至遊行。（記者黃欣柏攝）

「陪審參審一併試行推動大聯盟」於立法院外召開記者會，揚言若立法院在臨時會中通過國民參審法案，不排除發起靜坐甚至遊行。（記者黃欣柏攝）

2020-06-18 12:30:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕由民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等170個民間團體所組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，今於立法院外召開記者會，宣布與立法院民進黨團間進行的「國民參與刑事審判法」第6次協商已正式破局，呼籲立法院不應在臨時會排審該法，否則將進一步以靜坐、繞行及遊行等方式表達抗議。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」召集人、民間司改會董事長林永頌指出，時代力量提出的陪審制版本，以及民眾黨提出的陪審、參審並行版本，至今都還沒有協商，而司法院版本在委員會討論時又有多達30條保留，因此本案不應該在臨時會中草率處理，如果民進黨要草率通過，民間團體一定抗爭到底，不排除從臨時會開始後於立院外靜坐，甚至繞行立院或舉辦遊行。

林永頌也批評，執政黨從5月15日至6月16日間，曾6度找民間團體協商，但這個協商只是表面應付、敷衍，始終未能解釋為何無法兩案並行，如果執政黨只聽司法行政的保守本位立場，那蔡英文總統當初根本不必召開司改國是會議。

林永頌強調，在司改國是會議中，陪審制與參審制各得到7票支持，而在過去法官協會對法官實施的民調中，陪審制也得到45%支持，與得到50%支持的參審制可謂不相上下，何況民進黨的黨綱支持陪審，包括現任黨團幹事長鄭運鵬等人也曾經連署過陪審制，「為何在野時支持陪審，執政之後就忘了？」

台灣陪審團協會創會理事長、律師鄭文龍表示，參審其實就是｢什麼都不用改｣，只是抓6個百姓進來替法官背書，過去法官們貪污、恐龍判決、當打手的情形還是會繼續，而陪審制就是要真正改革這些問題，如果立法院臨時會真的強行通過法案，這就是假改革、草率立法，民間團體一定會站出來靜坐、遊行，讓執政黨聽到人民的聲音。

鄭文龍也提到，中共最近訂定國安法來箝制香港，當中就規定國安法的案件不能使用陪審制，反觀台灣現在明明有機會採用陪審制，執政黨卻也跟中共一樣不要陪審制，台灣政府跟中共極權政府走上一致，讓人無法接受。

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