國民法官法爭議 民團籲許宗力中立揚言上街抗議

陪審參審一併試行大聯盟今邀請3位在野黨團總召共同召開記者會，呼籲執政黨不得草率立法。（記者謝君臨攝）

2020-06-10 16:33:34

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院擬於6月下旬召開臨時會，處理司法院提出的國民法官法草案，由於該版本採參審制，遭外界質疑應參、陪審合併試行，再來檢視優劣；陪審參審一併試行大聯盟今邀請3位在野黨團總召共同召開記者會，呼籲執政黨不得草率立法、司法院長許宗力要中立，否則擬號召民眾遊行抗議，並要求許宗力下台。

民間司改會董事長林永頌表示，聯盟上月在立院大門陳情，獲得國民黨總召林為洲、民眾黨團總召賴香伶，以及時代力量黨團總召邱顯智出面支持，並簽署「二制併行」連署；而後，民進黨團四度邀請聯盟討論，今晚將第五度溝通，聯盟也設計出修法條文，並提出400多頁的各版本條文對照表，以供參考。

請繼續往下閱讀...

聯盟版本的立法重點，包括以「犯罪類型」區別陪審或參審的適用，目前司法院草案設計最輕本刑10年以上的案件。聯盟認為，人民對職業法官審理較有爭議的犯罪類型，應適用陪審制，例如殺人罪、貪污罪、妨害公務罪、違反集會遊行法、內亂外患罪與反滲透法等，才能消弭參審制無法解決的法官權威效應。

其次，為了化解各界對於陪審制沒有判決書，無法提出上訴的誤解。聯盟認為，可以在條文明定：「為無罪之宣告時，審判長對國民法官書面指示及評決書即為無罪判決書。為有罪之宣告時，有罪判決書包括前項之書面指示、評決書及量刑理由之筆錄」。解決陪審制沒有判決書的質疑。

賴香伶表示，兩制併行對國人司法信任是很重要的政策定奪，未來6年內，更清楚怎麼檢視成效，司法院應放開本位、傲慢的心態。此外，她認為此一重大法律案不適合在臨時會中處理，希望不要排入審議。林為洲也認為，臨時會不應處理重大司法變革的案子，應在正常會期做更充分的討論，並納入陪審制。

邱顯智則說，人民參與審判在台灣已遲到非常久，司法院去年送來的版本是適用7年以上，今年改10年以上，每年刑案只適用5、600百件，比例僅0.3%，這樣怎麼評估成效？司法院版有太多問題，遭致很多批評；相較之下，時力提出的陪審法優點更多，若不採納，至少也要讓兩制有合併試行的機會。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍指出，在野、民間都反對，執政黨可以僅憑司法院、許宗力一人偏狹的意志綁架整個台灣？他要提醒民進黨，若不傾聽民意一意孤行，聯盟擬號召人民上街遊行，抗議草率立法；鄭批評，司改最大的絆腳石就是許宗力，呼籲許宗力要中立，否則遊行的訴求之一將會要求他下台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法