民團轟許宗力綁架小英 要他親自辯論參、陪審優劣

民團在司法院前上演行動劇。（記者吳政峰攝）

2020-06-12 18:06:59

〔記者吳政峰／台北報導〕總統蔡英文今年520就職演說宣示「國民法官一定要上路」，司法院擬在立法院臨時會通過「國民參與刑事審判（參審制，6位素人跟3位職業法官合審合判）」草案，引發支持陪審制（素人決定有無罪，職業法官只負責量刑）」及兩制併行的民間團體不滿，今天（12）日到司法院前重轟司法院長許宗力反改革，綁架小英，要求他親自出面公開辯論參、陪審制的優劣。

司改會董事長林永頌指出，司改國是會議當中，支持陪審跟參審的人數不相上下，法官們做過問卷，支持參、陪審的比例也差不多，但是許宗力擅自排除陪審，只要參審，不相信人民是不應該的，近期與民進黨立院黨團有5次協商，已告知人民、法官、反對黨都沒有排除陪審制，為何單單許宗力反對。

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林永頌說，人民對司法信賴度非常低，小英民掉最低的也是司法改革，如果小英得到歷史定位，不應該被司法官僚綁架，否則不會贏得人民信賴，呼籲小英廣納參、陪審兩制併行，試行6年。

林永頌認為，司法官僚不相信人民，才會找一百個理由拒絕陪審，故在此向許宗力下戰帖，邀請他公開辯論參、陪審哪一個制度才能解決司法三病（貪汙、恐龍、政治介入）？哪一個制度才能避免冤案？兩制併行是否可行？人民會相信陪審還是參審？

陪審團協會鄭文龍說，許宗力是「反改革、反民意、反民主」的不良院長，卻綁架了執政黨，電視台民調74％支持陪審制，但許宗力卻反對，這種做法對民主制度來說是非常危險的。

律師張靜指出，許宗力為何不敢參審、陪審兩制試行？因為他對於參審能夠打敗陪審「沒有信心」，因此不敢兩制併行，希望小英不要以許宗力的意志作為民進黨的意志，徒留敗筆。

包括司改會、陪審團協會等民團組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」強調，司法院版本的參審制適用案件數量每年預估只有600件，不尊重司改國是會議支持陪審制的聲音，許宗力做為最高的司法政務官，親自回應民間與在野黨的質疑，是無可推卸的責任。

民團批評許宗力綁架小英。（記者吳政峰攝）

民團痛批司法院長許宗力反改革，綁架總統蔡英文。（記者吳政峰攝）

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