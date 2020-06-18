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震撼瞬間》1分鐘可打4500發 美航艦方陣快砲射擊訓練震懾共軍

美國太平洋艦隊最新釋出「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦進行方陣快砲實彈射擊訓練照片，兩位美軍射技術人員就站在警戒圈邊緣現場檢測。（圖：擷取自美軍太平洋艦隊臉書專頁）

美國太平洋艦隊最新釋出「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦進行方陣快砲實彈射擊訓練照片，兩位美軍射技術人員就站在警戒圈邊緣現場檢測。（圖：擷取自美軍太平洋艦隊臉書專頁）

2020-06-18 10:05:36

〔記者羅添斌／台北報導〕美國「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦目前正在太平洋海域進行實彈射擊演訓，目標直指中國解放軍，美國太平洋艦隊在臉書專頁上釋出「尼米茲號」航艦訓練的最新動態，並由艦上的方陣快砲進行實彈射擊訓練，這型方陣快砲每分鐘可射擊高達4500發子彈，射擊時會在砲口形成長串耀眼的火芒，任何想靠近航艦的不明飛行物及快艇，甚至是來襲的飛彈，都難逃遭到擊毀的命運。

太平洋艦隊發佈的貼文顯示，「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦進行了方陣快砲的實彈射擊訓練，特別的是，有兩位美軍射控技術人員，戴著減音耳罩就站在方陣快砲射擊所劃設紅色警戒圈邊緣，現場觀看方陣快砲射擊，為方陣快砲系統射擊效能進行檢驗。

根據發佈照片顯示，「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦的方陣快砲，使用的是MK15 Block1B型，照片中在方陣快砲的左側，配有可見光／紅外線瞄準系統，可讓射擊更加精準。我國海軍艦艇及高山雷達站也配有方陣快砲，但除了少數的大型艦艇部署的是MK15 Block1B型之外，大多都是較舊型的Block1A型，美國先前在2016年已宣佈出售13套MK15 Block1B新型方陣快砲系統給台灣，並為我國現有系統中的8套進行性能升級。

軍方官員今天指出，由於接戰時間很短，接戰距離又相當近，因此方陣快砲的設計，是在極短的時間內發射出大量的機砲砲彈，形成廣大的彈幕，藉以擊落快速運動的飛彈及來犯戰機，以美國MK15 Block1B為例，一分鐘可以發射出4500發子彈，有效射程為1.5公里。生產方陣快砲的美國雷神公司，還曾宣稱其研製的新型方陣快砲，成功攔截並擊落過模擬俄羅斯「日炙」型超音速反艦飛彈。

此外，在1992年上映的美國電影「魔鬼戰將」中，劇中描述恐怖份子劫持了密蘇里號軍艦，並打算將艦上載有核子彈頭的飛彈賣給軍火販子，當美國軍方派出F18戰機前往探察時，就被密蘇里艦上的方陣快砲鎖定，並且擊落F18戰機。

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