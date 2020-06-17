陳其邁辭呈 蘇貞昌批「准」、寫上「祝福前程，珍重，加油！」

行政院長蘇貞昌（右）批准行政院副院長陳其邁辭呈。（資料照）

2020-06-17 12:29:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁將在今天下午宣布辭官投入高雄市長補選，行政院發言人丁怡銘今天中午表示，行政院長蘇貞昌已於今早批准陳其邁副院長的辭呈，其辭呈將於6月19日正式生效，陳其邁仍將參與明天的行政院院會，蘇院長並感謝他1年多來對於防疫等各項政務的貢獻。

丁怡銘表示，陳其邁在簽呈中述明「因為爭取報效故鄉服務市民機會，決定參與高雄市長補選。請准辭去行政院副院長職務。」

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丁怡銘說，陳其邁除了在簽呈中表達對於院長的感謝，讓他過去一年多來獲益良多，也表示「對於能夠參與其中襄助院長，他深感榮幸」。陳其邁也細數行政團隊政績，如上任即展開防治非洲豬瘟守護台灣豬產業，持續推動史上最有感減稅，因應中美貿易戰吸引台商回流外商加碼投資，嚴守財政紀律讓政府22年來首度歲入歲出打平，對抗武漢肺炎成功防疫保護國人為國際稱道等重要施政。

丁怡銘指出，蘇貞昌早上在陳其邁辭呈上批示「殊多幫忙，非常感謝。辭職照准，自六月十九日生效。祝福前程，珍重，加油！」。蘇院長並向陳其邁表達他的祝福，也感謝他1年多來對於防疫等各項政務的貢獻。

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