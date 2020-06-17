為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳其邁補選造勢 週五首站與市民互動

行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，本週五將舉辦首場選舉造勢行程。（資料照）　

行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，本週五將舉辦首場選舉造勢行程。（資料照）　

2020-06-17 11:30:29

〔記者李欣芳／台北報導〕決定投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，今天下午將正式宣布辭官投入補選，據悉，陳其邁輔選陣營本週五將舉辦一場與高雄市民近距離互動的活動，被視為他補選出征選舉造勢的起手式，陳其邁明天雖擬出席一場社團活動，但由於是被動受邀，行程還在確認中。

民進黨今天下午中常會將決議徵召陳其邁投入補選，黨主席蔡英文將與陳其邁共同舉行記者會，由蔡英文親自宣布徵召陳其邁參與高雄市長補選，陳其邁也將正式宣布投入選戰，宣布辭官參選。

背水一戰展現參選決心的陳其邁，昨天已向行政院長蘇貞昌遞出辭呈，今天將在獲民進黨中常會徵召後宣布參戰市長補選，陳其邁的離職將在明天生效，他昨天連夜為今天的參選聲明定稿。

由於陳其邁今天主要是在民進黨宣布投入補選，並未安排其他輔選行程，明天將參加最後一次行政院院會，向閣員們道別並接受祝福後，離開行政院，目前陳其邁辦公室和官邸已經打包，相關行李運回高雄，只剩下一些日常用品與少量衣物。

知情人士今天上午表示，陳其邁正式投入選舉，展開選舉造勢，是在本週五開始，本週五上午與高雄市民互動的公開活動，可說是他正式選舉行程的第一站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
吳怡農擔任陳其邁補選市長總部發言人？趙天麟：有可能
2020-06-17 11:11

吳怡農擔任陳其邁補選市長總部發言人？趙天麟：有可能
陳其邁辭官拚補選 民進黨高雄戰隊就位
2020-06-17 10:07

陳其邁辭官拚補選 民進黨高雄戰隊就位
INFINITI前景無限 分期100期為你實現夢想

INFINITI前景無限 分期100期為你實現夢想
陳其邁辭官 投入高市長補選
2020-06-17 05:30

陳其邁辭官 投入高市長補選
回母校雄中參加畢典╱陳其邁︰這一兩天也許會有我的畢典
2020-06-17 05:30

回母校雄中參加畢典╱陳其邁︰這一兩天也許會有我的畢典
買得起的板橋市中心 巴洛克崗石花園城堡！

買得起的板橋市中心 巴洛克崗石花園城堡！
辭官拚補選！陳其邁向蘇揆遞辭呈 週四離職生效
2020-06-16 19:27

辭官拚補選！陳其邁向蘇揆遞辭呈 週四離職生效
陳其邁要對手展現決心 明辭官參選說明高雄願景
2020-06-16 14:54

陳其邁要對手展現決心 明辭官參選說明高雄願景

政治今日熱門
2020-06-16 18:59

收爛攤？高雄「振興購物嘉年華」委外標案喊停

2020-06-16 12:32

林右昌勉勵高中畢業生 永遠不要說「我做不到」！

2020-06-16 12:34

蔡總統、蘇揆相偕下午逛九份 揚言吃遍名店 影片

2020-06-16 12:40

陳其邁明天請辭參選 林右昌盛讚：現在是陳其邁2.0

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播