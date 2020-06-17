陳其邁補選造勢 週五首站與市民互動

行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，本週五將舉辦首場選舉造勢行程。（資料照）

2020-06-17 11:30:29

〔記者李欣芳／台北報導〕決定投入高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，今天下午將正式宣布辭官投入補選，據悉，陳其邁輔選陣營本週五將舉辦一場與高雄市民近距離互動的活動，被視為他補選出征選舉造勢的起手式，陳其邁明天雖擬出席一場社團活動，但由於是被動受邀，行程還在確認中。

民進黨今天下午中常會將決議徵召陳其邁投入補選，黨主席蔡英文將與陳其邁共同舉行記者會，由蔡英文親自宣布徵召陳其邁參與高雄市長補選，陳其邁也將正式宣布投入選戰，宣布辭官參選。

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背水一戰展現參選決心的陳其邁，昨天已向行政院長蘇貞昌遞出辭呈，今天將在獲民進黨中常會徵召後宣布參戰市長補選，陳其邁的離職將在明天生效，他昨天連夜為今天的參選聲明定稿。

由於陳其邁今天主要是在民進黨宣布投入補選，並未安排其他輔選行程，明天將參加最後一次行政院院會，向閣員們道別並接受祝福後，離開行政院，目前陳其邁辦公室和官邸已經打包，相關行李運回高雄，只剩下一些日常用品與少量衣物。

知情人士今天上午表示，陳其邁正式投入選舉，展開選舉造勢，是在本週五開始，本週五上午與高雄市民互動的公開活動，可說是他正式選舉行程的第一站。

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