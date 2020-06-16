國旅正夯！賴清德遊訪新竹動物園與公園 讚不絕口大力推薦

賴清德今天下午到新竹市立動物園，大推國內旅遊，也說動物園改造後，寬敞舒服，歡迎全國民眾來體驗。（記者洪美秀攝）

2020-06-16 16:55:07

［記者洪美秀／新竹報導］副總統賴清德大推後疫情時代的觀光旅遊，今天下午來到新竹市立動物園與新竹公園，他說，市立動物園整修重新開放後，有如公園裏的動物園，逛起來很輕鬆自在，而新竹公園內可以看書、聊天買伴手禮做各種體驗，更是最棒的旅遊行程，他與市長林智堅邀請全國民眾來竹市來趟浪漫文青休閒之旅。

副總統賴清德今天到竹市，參訪最夯的景點新竹市立動物園，市長林智堅也化身導覽員，看到動物明星河馬樂樂及活潑可愛的獼猴，雖天氣炎熱，未能在觀景窗看到老虎戲水及打鬧，但也對動物園的改造相當讚賞，他說，動物園真的變得寬敞又新穎，從動物園改造動工後，他就很想來看改造後的樣貌，如今看到改造後的動物園，讓他肯定竹市在林智堅的改造下，很多建設都從不可能變奇蹟。

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隨後他也在林智堅等人引導下，前往湖畔料亭的「豊賀」挑選伴手禮、並在「閱樂書店」品嘗咖啡茶點，尤其主廚利用台南的烏魚子結合新竹在地的黑葉荔枝做成的茶點，更讓賴清德讚不絕口，最後還在餐盤上簽名留念，邀請全國民眾在後疫情時代，一起響應國旅好好玩運動。

林智堅說，中央長期支持竹市建設，賴清德副總統上次來訪正是新竹公園麗池啟用，這次是新竹公園與動物園全區完工後首次造訪，正好搭上解禁後的國旅熱潮，市立動物園去年底開幕來已創下單月入園最高37萬人次佳績，成功打造湖畔料亭、氣象站、春室玻璃、森林食堂、昆蟲館等，是成功活化古蹟與公有場館的實例，甚至在前天也打破100萬人參觀的數字，雖然改造動物園不是要賺錢，但如今動物園確實已成為竹市的公產的金雞母。

林智堅也說，防疫新生活就是要讓大家「好玩、好買、好浪漫」，市府從7月份加碼6000份500元的「好玩券」，只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，能在近百家美食、伴手禮、文創等店家消費；市府更與超過40多家飯店、商家及餐飲合作，使用三倍券即可享有更多專屬的8折優惠；還連四年推「小塹有約小旅行」，有親子線、旅人線、文青線、媽媽線，規劃由專人帶團深入城市巷弄。

賴清德說，今天到動物園有從台中、中壢及高雄來的，顯示動物園受大家喜愛，他也要大力推動國內觀光旅遊，邀請大家來竹市振興國內經濟與旅遊市場。

賴清德也到新竹公園的湖畔料亭買伴手禮，喝下午茶咖啡及看書，邀請市民和全國民眾來竹市旅遊。（記者洪美秀攝）

賴清德今天下午到新竹市立動物園，大推國內旅遊，也說動物園改造後，寬敞舒服，歡迎全國民眾來體驗。（記者洪美秀攝）

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