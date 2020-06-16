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首頁　>　政治

侯友宜不知蔡英文到九份 副市長謝政達︰總統府沒通知

新北市議員張志豪認為新北市政府新聞局未掌握蔡英文總統到新北市的行程，未盡職責。（記者何玉華攝）

新北市議員張志豪認為新北市政府新聞局未掌握蔡英文總統到新北市的行程，未盡職責。（記者何玉華攝）

2020-06-16 15:28:16

［記者何玉華、林欣漢／新北報導］蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天下午2點到九份參訪拚觀光，新北市長侯友宜早上被問到此事時表示從頭到尾不知道這件事，「今天看報紙才知道」，新北市議員張志豪下午在議會質詢時表示，市府每年編列132萬元的輿情預算，卻不知總統來新北，「輿情系統浪費錢，毫無功用，廢掉算了！」副市長謝政達表示，總統府沒有給市府任何的通知，他的確不知情此項行程。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天下午2點到九份參訪，同一時間，侯友宜則出席「新北、連江、台東互惠旅遊記者會」，市府未派員出席總統到訪的行程；侯友宜早上出席新店執行都更代拆工程時表示，他從頭到尾不知道這件事，他是看報紙才知道。

張志豪︰新聞局失職

張志豪在議會質詢新聞局長蔣志薇何時知道蔡英文總統的行程？蔣志薇表示，今天早上出席行程，有媒體要詢問市長時才知道；張志豪不滿地說，他前一天晚上7點透過中央通訊社每天提供的行程就已得知，認為蔣志薇未盡職責。

市議員戴瑋姍進一步質疑，新聞局長不知道，警察局長難道也不知道嗎?總統要到地方，警察系統幾天前就會配合會勘、佈線等維安工作，侯友宜當過警政署長，怎麼會不知道呢?希望市府不要把事情都做政治化的解讀。出席會議的副市長謝政達強調，總統府沒有給市府任何的通知。

蔡英文︰侯市長市政很忙 沒有特別麻煩他

蔡英文在九份受訪表示，她知道侯友宜市長平常市政很忙，今天沒有特別麻煩他，在電視上有看到侯友宜表達歡迎之意，很感謝對方，期盼中央、地方一起努力，台灣經濟很快就會復原。

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