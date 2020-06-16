侯友宜不知蔡英文到九份 副市長謝政達︰總統府沒通知
［記者何玉華、林欣漢／新北報導］蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天下午2點到九份參訪拚觀光，新北市長侯友宜早上被問到此事時表示從頭到尾不知道這件事，「今天看報紙才知道」，新北市議員張志豪下午在議會質詢時表示，市府每年編列132萬元的輿情預算，卻不知總統來新北，「輿情系統浪費錢，毫無功用，廢掉算了！」副市長謝政達表示，總統府沒有給市府任何的通知，他的確不知情此項行程。
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天下午2點到九份參訪，同一時間，侯友宜則出席「新北、連江、台東互惠旅遊記者會」，市府未派員出席總統到訪的行程；侯友宜早上出席新店執行都更代拆工程時表示，他從頭到尾不知道這件事，他是看報紙才知道。
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張志豪︰新聞局失職
張志豪在議會質詢新聞局長蔣志薇何時知道蔡英文總統的行程？蔣志薇表示，今天早上出席行程，有媒體要詢問市長時才知道；張志豪不滿地說，他前一天晚上7點透過中央通訊社每天提供的行程就已得知，認為蔣志薇未盡職責。
市議員戴瑋姍進一步質疑，新聞局長不知道，警察局長難道也不知道嗎?總統要到地方，警察系統幾天前就會配合會勘、佈線等維安工作，侯友宜當過警政署長，怎麼會不知道呢?希望市府不要把事情都做政治化的解讀。出席會議的副市長謝政達強調，總統府沒有給市府任何的通知。
蔡英文︰侯市長市政很忙 沒有特別麻煩他
蔡英文在九份受訪表示，她知道侯友宜市長平常市政很忙，今天沒有特別麻煩他，在電視上有看到侯友宜表達歡迎之意，很感謝對方，期盼中央、地方一起努力，台灣經濟很快就會復原。