總統與綠委茶敘 盼雙語國家政策列優先法案

總統蔡英文盼雙語國家政策列立院下會期優先法案。圖為總統今日出席「109年警察節慶祝大會」。（記者簡榮豐攝）

2020-06-15 19:32:48

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文今天與民進黨立委茶敘，主動提及「雙語國家政策」議題；據與會者轉述，總統特別關心政策的相關配套與修法，認為「雙語國家政策」具有提高台灣國際競爭力的重要功能，務必加速推動，並強調這是她第二任很重要的政策跟使命，希望立法院下會期列為重點政策，儘速推動相關修法。

蔡總統於8日起，分批與民進黨立委茶敘，今天為第4梯次，與會者主要為教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會的10多位委員；據了解，本次茶敘主要針對「雙語國家政策」及「高等教育的退場與轉型」等議題進行對話。

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立委吳思瑤表示，行政院前院長賴清德將「雙語國家政策」拍版上路，總統特別關心政策的相關配套跟修法，她認為要加速，強調該政策具有提高台灣國際競爭力的重要功能，總統也特別交代，「雙語國家政策」是她第二任很重要的政策跟使命，希望教文委員會委員儘速協助修法，政策的配套也要協助教育部。

立委張廖萬堅指出，總統今主動提及「雙語國家政策」，表示她曾致電教育部長潘文忠，詢問推動的狀況與進度，部長說因為之前選舉的關係，如果政策討論的不夠完整就宣佈，可能會引起更大的爭議，就先暫緩下來。

張廖萬堅說，總統認為雙語教育很重要，比如台灣對外有重要的國防合約，我們要去談武器採購事宜，這相當專業，且要用英文去跟人家談判，如果律師語言能力不好那怎麼辦，因此她要求國防部訓練人才，要會講英文、了解國際事務、能夠看得懂英文雜誌跟國際期刊，這樣才有辦法去談。

立委黃國書表示，總統希望我們把「雙語國家政策」列為立院下會期教育及文化委員會的政策重點，該政策涉及教育部非常多的法規要鬆綁，這部分總統也請委員會的政策小組會同教育部進行盤點，到底有哪些政策要修正，包括高級中等教育法、私校法、幼保相關的實施準則等。

此外，會中也提及「高教的退場與轉型」問題；吳思瑤指出，總統也認為高教的退場機制應大破大立、勇敢去做；她身為下會期教文委員會的召委，教育部會將「私校轉型及退場條例修正草案」送交立院，下會期會列為優先法案。

吳思瑤強調，退場條例中很重要的，除了公立併公立、私立併私立，看起來教育部對於「公立併私立」，也願意開放朝向研議的方向來進行；吳表示，總統說要快，不要因研議而太過拖長時間，這也是其任內在教育領域一定要完成的使命。

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