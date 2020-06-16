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幫280萬市民出1千元買振興券？ 盧秀燕：排擠其他經費目前辦不到

李中建議幫280萬市民出1000元買振興券。（記者蘇孟娟攝）

李中建議幫280萬市民出1000元買振興券。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-16 13:22:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央3倍振興券即將啟動，台中市議員李中今在總質詢建議台中市長「把行政院的政策包起來」，讓市民有感，讓各局撙節今年1.5%的預算，省下的錢直接幫市民出要購買振興券的1000元，不用讓市民受困於繁瑣的領券程序，也能減輕第一線郵局員工負擔，大家都會很有感。

李中說，肯定中央政府的防疫做得不錯、可圈可點，但各項紓困卻是荒腔走板，全世界都知道發現金最好，但中央政府偏偏要搞一套非常複雜的振興券，因此他大膽提議請盧秀燕市長慎重考慮。

李中還說，台中市是抱著金山金飯碗，到處跟人討飯吃，前市長胡志強規劃的水湳經貿園區、14期重劃區、捷運機廠區段徵收都已經到了可標售的時候，這不是賣祖產，是台中市結合民眾投入資金共同發展所得的土地，這些抵費地與配餘地，保守估計2000至3000億元，假設市長處理5%資產，賣個約100億元，台中市現在人口約280萬人，每人至少可以獲得3500多元的紓困金，每個市民都會感謝她，全國紓困她會是第一名。

李中說，如果市長對賣土地有所疑慮，就請各局處撙節支出，今年的預算規模大約2200億元，各局處如果能節約1.5％，就有33億元的經費，市長就可以把行政院蘇貞昌院長擾民的振興券政策給接下來，救民於水火之中。

李中指出，既然民眾大力反彈繁瑣的領券作業，郵局第一線員工也覺得做這些事情很困擾，請市長慎重思考用撙節的33億元，讓台中市民不用拿一千元出來，台中市政府直接和中央說，把台中市民的振興券買下來，透過公所、里鄰長發給每一個民眾。

不過，盧秀燕說，台中市府團隊已一再撙節開支了，再多這筆約28億元的支出，將排擠到其他建設與社福經費，「目前無法做到」。

議員促出28億幫市民買下振興券，盧秀燕說，將排擠到其他建設與社福經費，「目前無法做到」。（記者蘇孟娟攝）

議員促出28億幫市民買下振興券，盧秀燕說，將排擠到其他建設與社福經費，「目前無法做到」。（記者蘇孟娟攝）

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