再戰澎湖縣長！陳光復台南訪友 籌組「光復澎湖之友會」

前澎湖縣長陳光復（左）走訪台南，台南小西門里長曾俊仁（中）等基層好友鼓勵他東山再起。（記者蔡文居翻攝）

2020-06-14 11:27:35

〔記者蔡文居／台南報導〕前澎湖縣長陳光復前天到台南訪友，在宴席中他表達有意再選澎縣長，台南小英之友會的好友則紛纷鼓勵他東山再起，希望他能延續「光復高雄」的精神「光復澎湖」，大家並決定在台南籌備成立「光復澎湖之友會」，支持他再戰澎湖縣長。

陳光復今天證實也表態他將再戰澎湖縣長。他表示，在台南的澎湖鄉親不少，估計約有10萬人，此行主要是拜會台南的小英之友會及後援會的好朋友，大家鼓勵他再戰澎湖縣長「光復澎湖」，很感謝大家的支持。

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他表示，他在澎湖長期服務，尢其對一些長者、小孩及弱勢民眾，大家都可感受到他的用心服務，很多人也鼓勵他東山再起。他選後也繼續留在基層服務，2年後將再出馬再戰澎湖縣長。目前，除了台南外，高雄的親朋友好也正在籌備成立「光復澎湖之友會」。

中西區小西門里長、立委林俊憲服務處主任曾俊仁表示，他本身是賴清德、林俊憲小英之友會的成員，這次陳光復來訪，幾乎都是小英之友會的原班人馬出席參加，席間大家以日前高雄罷韓成功光復高雄的精神，鼓勵陳光復東山再起，再加上陳的名字就叫「光復」，因此大家也商議決定在台南籌組「光復澎湖之友會」，力挺陳再戰澎湖縣長。

前國大表李金億說，陳光復草根十足，又無官架子，爆發力強，東山再起指日可待。

陳光復曾任高雄市議員、立委及澎湖縣長，2018年九合一選舉，民進黨大敗而未連任澎湖縣長。

前澎湖縣長陳光復（中）到台南訪友，在宴席中表達將再戰澎縣長。（記者蔡文居翻攝）

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