設醫材價格上限 台大名醫：使台灣醫學倒退發展

台大知名婦產科醫生施景中表示，設立醫材費用上限恐導致民眾使用新的或好的醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展。（資料照）

2020-06-14 09:44:33

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部長陳時中昨（13日）召開健保自付差額醫材討論會，台大知名婦產科醫生施景中在了解會議內容後感嘆，設立醫材費用上限恐導致民眾使用新的或好的醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展。

施景中在臉書以「我不殺伯仁，伯仁因我而死」為標題，指出當天參與醫材討論會的消費者代表，認為有的醫院亂訂價錢使得病人無從選擇，而病人必須要有知的權利，所以支持設立醫材上限。

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然而，施景中表示，健保署有建立醫材比價網，上面可以查到各醫院訂的自費價格都查得到，因此假如真的有這些無良醫院，針對這些醫院去處理就好。

另一方面，若是要讓病患有知的權利，可以讓健保署還要多加宣導醫材比價功能，而不是設置醫材費用上限，否則會讓民眾使用醫材的權利受損，讓台灣的醫學倒退發展，出現「我不殺伯仁，伯仁因我而死」的狀況。

施景中說，會議上還有骨科醫師發言，指出工髖關節美國已經用到6代陶瓷，但台灣目前用最多是3、4代，假如再設上限可能就沒得用了。

施景中還表示，陳時中在會議總結時說大家都有結論了，「但大家的結論又不像他說的總結」，不過依照陳時中最後對媒體的發言來看，目前設醫材上限的做法會暫緩實施，不過之後會如何就很難說了。

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